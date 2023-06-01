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محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 2-6-2023 في محافظة الفيوم

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة في الفيوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الفيوم غدًا، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا، ومعتدلًا ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجة  الحرارة في محافظة الفيوم، 42 درجة نهارًا، و27 درجة ليلًا.

الطقس علي القاهرة الكبري

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس حار صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون هناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى.

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وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية العربية على فترات مممتقطع

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، كنا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

الطقس علي عموم جمهورية مصر العربية 

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

مصطلحات هيئة الأرصاد الجوية 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التي تستخدمها في الخرائط وتلنشراك الجوية، وهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج". 

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

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