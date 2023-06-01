ارتفاع جديد في أسعار سيارات هيونداي مستهل يونيو

سيارات هيونداي، أكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، علي ارتفاع أسعار سيارات هيونداي في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري لعام 2023، متأثرة بوقف الاستيراد ونقص السيارات داخل المعارض المعارض.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، أن الزيادة شملت سيارات 2024 وبدأ تطبيقها بداية من اليوم الخميس مطلع يونيو لعام 2023.



ونرصد في التقرير التالي أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة وهي كالتالي:



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يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 499 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 509 ألف جنيه بدلًا من 490 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 524 ألف جنيه بدلًا من 505 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الخامسة هاي لاين 539 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه.



أعلى فئة 549 ألف جنيه بدلًا من 530 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه.



زيادة أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024





أسعار النترا HD كموديل 2024

وارتفع سعر السيارة كالتالي:

GL بسعر 615 ألف جنيه بدلًا من 580 ألف جنيه بزيادة 35 جنيها.

SR بسعر 625 ألف جنيه بدلًا من 590 ألف جنيه بزيادة 35 جنيها.

DAB ABS بسعر 640 ألف جنيه بدلًا من 505 ألف جنيه بزيادة 35 جنيها.

هاي لاين 650 ألف جنيه بدلًا من 615 ألف جنيه بزيادة 35 جنيها.