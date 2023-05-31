الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

الأهلي يفتتح الفرع الرابع بالتجمع الخامس غدًا في السادسة مساءً

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

يفتتح النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الفرع الرابع الخاص بالنادي في التجمع الخامس في السادسة مساء غد الخميس وسط حضور كبير من أساطير النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل أجمع ويأتي ذلك قبل مواجهة العملاق الأحمر أمام نادي الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

ويعتبر ذلك الفرع هو الفرع الرابع بعد الفرع الرئيسي بالجزيرة والفرع الثاني في مدينة نصر والفرع الثالث في الشيخ زايد.


 

 

المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين 

أجرت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، خاصة بعد إعلان موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والذي تقرر له يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي. 
هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.

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الأهلي التجمع الخامس محمود الخطيب الوداد ابطال أفريقيا

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