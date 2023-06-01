الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الطقس اليوم،فيتو
الطقس اليوم،فيتو

الطقس اليوم، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن العظمى على القاهرة اليوم وغدًا 40 درجة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب المناطق.

 

ولفتت إلى أن "الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية"، والأجواء تصبح أكثر اعتدالًا مساء في أغلب المناطق، لتتراوح الصغرى ما بين 26 إلى 27 درجة.

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ما الحالة الجوية اليوم؟

وأوضحت أن الرياح بسرعة تتراوح ما بين 35 إلى 45 كم/ الساعة، تعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وذكرت أن السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومحافظات الوجه البحري، تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية اليوم الخميس، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

 

موعد انكسار موجة ارتفاع الحرارة 

وأعلنت انكسار موجة ارتفاع الحرارة يوم السبت؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية لن تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات، والمواطنين القيادة بهدوء تام على الطرق، خاصة الصحراوية، اليوم وغدًا.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، إضافة إلى تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والمياه.

 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 40

6 أكتوبر: الصغرى  28 والعظمى 40

بنها: الصغرى 27 والعظمى  40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 36

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38

الفيوم: الصغرى 27 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 40

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

 

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