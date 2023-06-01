سحابة سوداء غطت المكان وجثث متفحمة داخل ميكروباص.. كواليس لحظات الرعب أعلى الطريق الأوسطي

سيارة مشتعلة وسط الطريق.. ألسنة لهب وصلت عنان السماء.. سحابة سوداء غطت المكان، وجثث متفحمة داخل ميكروباص.. هذا كان المشهد أعلى الطريق الأوسطي مساء الأربعاء.

حادث الطريق الأوسطي بالواحات

حركة السيارات كانت تسير على طبيعتها أعلى الطريق عند صينية الواحات اتجاه محافظة الفيوم بجوار مساكن أبناء الجيزة، وتفاجأ مستقلو السيارات بسماع دوي انفجار قبل أن يشاهدوا ميكروباصا مشتعلا وداخله قائده وركاب.



مستقلو السيارات أسرعوا نحو الميكروباص المشتعل وكلٍ منهم بيده - طفاية الحريق - أملا في السيطرة على الموقف وإنقاذ من هم بداخله، لكن دون جدوى، وازداد الأمر صعوبة وامتدت ألسنة اللهب، ليبلغ أحد المتواجدين بالمكان الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي حضرت في غضون دقائق معدودة.

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حادث الطريق الأوسطي بالواحات، فيتو

قوات الدفاع المدني بالجيزة فرضت كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وحاصرت ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وجرى استخراج 6 جثث متفحمة ومجهولة الهوية إضافة إلى جثة طفلة تدعى ياسمين أشرف جميل 11 سنة، وأخرى تدعى سارة عمرو سيد 26 سنة، لتنجح العناية الإلهية في إنقاذ أشرف جميل عرفة 35 سنة، والد الطفلة من الموت المحقق، ومحمد علي السيد 38 سنة، جرى نقلهما إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم.



في الوقت ذاته عمل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة على رفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية بالطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.



حسب معاينة أجهزة الأمن بالجيزة ورواية شهود العيان فإن الميكروباص المتفحم كان يعمل بالغاز الطبيعي ، وأثناء سيره بالطريق اصطدمت به من الخلف سيارة أخرى نقل مما أسفر عن انفجاره ووقوع ضحايا.



منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

خريطة السرعات بالطرق 2023

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع فى الغرامات.

سرعات السيارات داخل المدن 2023

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023

60 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلومترًا في الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلومترًا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات بالطرق الصحراوية 2023

الطرق الصحراوية: “القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح - الفيوم - وادي النطرون - العلمين”.

70 كم في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم في الساعة لسيارات النقل.

90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبًا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.