طريقة عمل البيتزا الاحترافية لغداء مميز لأفراد أسرتك

طريقة عمل البيتزا، من طرق الوصفات المميزة التي تبحث عنها كل ست بيت طوال الوقت، لأن جميع الاطفال يعشقون طعم البيتزا، إلا أن أسعار البيتزا أصبحت مرتفعة بشكل كبير، بشكل لا يناسب الكثير من الأسر، في حين أن طريقة عمل البيتزا في البيت لا يكلف الكثير، خاصة أنها يمكن إعدادها ببقايا الاكلات، كقطع صغيرة من الدجاج أو اللانشون أو السجق، أو الأجبان، أو حتى الخضروات.

وطريقة عمل البيتزا في البيت، تعد من التحديات التي تواجه كل ست بيت، لأنه كثيرا ما تكون النتيجة غير مرضية، ولا تشبه البيتزا الجاهزة التي تقدم في المحلات.

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وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتزا الاحترافية في البيت، بأقل التكاليف، وتقدم طريقة عمل البيتزا بالأجبان، والتي يمكنك عملها بنفس الطريقة والخطوات، مع تغيير الحشوات، واختيار ما تفضلينه من حشوات مختلفة، حسب ذوقك، وذوق أفراد أسرتك.

مكونات عمل عجينة البيتزا

٥٠٠ جرام من الدقيق الفاخر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين كبيرتين من العسل

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب وثلت من الماء ( ٣٧٥ مل )



مكونات حشوة البيتزا



نصف كوب من جبن شيدر مبشور

كرة موزاريلا طازجة او جاهزة

قطعة متوسطة من جبن الريكفور

قطعة متوسطة من جبن البارميزان

ملعقة صغيرة من الاوريجانو

رشة فلفل اسود

نصف كوب من صلصة البيتزا



طريقة تحضير البيتزا



تمزج الخميرة مع قليل من الماء الدافئ، ثم توضع جانبا لتتفاعل.

بعد بضع دقائق يضاف لها العسل ثم تمزج جيدا.

يمزج الدقيق مع مزيج الخميرة، ثم يضاف لها الماء الدافئ، ويعجن الكل باطراف الاصابع حتى يتم الحصول على عجين ناعم.

يدعك العجين جيدا على سطح مرشوش بالدقيق، ثم تدعك جيدا الى ان تصبح عجينة البيتزا لينة.

تغطى العجينة ببلاستيك وفوطة، وتترك حتى تتخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ الى حين الاستخدام.

تفرد عجينة البيتزا على سطح العمل او الصينية.

توزع الصلصة على البيتزا دون الوصول للاطراف.

يوزع الجبن الشيدر، الموزاريلا ثم الريكفورد.

يرش الاوريجانو ثم الفلفل الاسود، وتخبز البيتزا في فرن متوسط الحرارة لمدة ١٥ دقيقة الى ان تنتفخ وتتحمر.

يضاف الجبن البارميزا بعد خروجها من الفرن وقطرات من زيت الزيتون والريحان.

تقدم ساخنة بالهنا والشفا.