الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

رفع القمامة والرصف والرش ضد الباعوض في أبوكبير بالشرقية

القمامة والرصف والرش
القمامة والرصف والرش ضد الباعوض بابوكبير شرقية-فيتو

قال عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة ابو كبيرإن الوحدات المحلية قامت بحملات نظافة حيث قامت الوحدة المحلية بالحصوة برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية والقري التابعة لها (الغابة – الحصوة – نزلة العارين) وكذلك طريق أبوكبير فاقوس، كما  قامت الوحدة المحلية طوخ برفع مخلفات القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن القري التابعة لها، كما تم إصلاح بعض شوارع القرية والطريق الرئيسي بجليدر مجلس المدينة 

محافظ الشرقية يكرم السكرتير العام المساعد

الوحدة المحلية بهربيط 

وكذلك قامت الوحدة المحلية بهربيط برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية والقري التابعة لها كما قامت برفع القمامة من نقطة تجميعها بهربيط بسيارة رئاسة المركز الي المقلب العمومي. وكذلك الوحدة المحلية بالرحمانية قامت برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن قري (الغنيمية – الدهتمون – القراموص – العوامرة)فى الوقت الذى  قامت الوحدة المحلية بمنشأة رضوان برفع القمامة من قرية منشأة رضوان والطريق العام وقري الوحدة المحلية بمعدات الحملة الميكانيكية وقسم تحسين البيئة برئاسة الوحدة وقامت الوحدة المحلية ببني عياض برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن القري التابعة لها وهكذا قامت الوحدة المحلية باولاد موسي بمتابعة اعمال النظافة بنطاقة الوحدة المحلية والقري التابعة لها

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الرش بجهاز التفا لقتل الحشرات الناقله

وأكد عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبوكبير وانه بالتعاون مع الادارة الصحية بأبوكبير قامت مجموعة العمل من مجلس المدينة والادارة الصحية المتمثلة فى مكافحة ناقلات الامراض باستخدام جهاز الضباب بالمرورصباح اليوم بعزبة السبكي وعزبة الحكيم وعزبة عمربيه وارض الفدان وعزبة الياس وطريق الدائري وشارع الحرية وشارع مصطفي كامل للتخلص من الحشرات ناقلة الامراض.

المهندسة لبنى عبدالعزيز نايب محافظ الشرقية

أجرت  اليوم المهندسة  لبني عبدالعزيز نائب  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في إطار خطة المرور علي مراكز المحافظة لمتابعة أعمال لجان التصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة للمبانى التى يتم التصالح عليها حيث قامت  بزيارة الوحدة المحلية ببني عياض في حضورالمحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبوكبير وكمال يوسف نائب رئيس المركز لشئون الوحدات والمهندس إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة الهندسية وأعضاء اللجنة الفنية للتصالح وكان في استقبالها رئيسة الوحدة المحلية ومسئول القسم الهندسي بالوحدة وبعض موظفي الوحدة وحثت المهندسة نائب المحافظ جميع اعضاء اللجنة الفنية ومدير الإدارة الهندسية مسئولي القسم الهندسي بالوحدات علي سرعة الانتهاء من عمل المعاينات اللازمة للانتهاء من ملفات التصالح المقدمة من المواطنين

 

رفع القمامة من شوارع القرى وتوابعها 

وتنفيذا لتعليمات المحاسب عبادة محمد  قامت الوحدة المحلية بقرية الحصوة برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية والقري التابعة لها وذلم بقرية الغابة والحصوة بالإضافة إلى نزلة العارين  وكذلك طريق أبوكبير فاقوس فيما قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ برفع مخلفات القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن القري التابعة لها كما تم تجريب بعض شوارع القرية والطريق الرئيسي بجليدر مجلس المدينة ومثلها  قامت الوحدة المحلية بهربيط برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية والقري التابعة لها 

 

حملات نظافة شاملة في أبوكبير بالشرقية

منشأة رضوان والرحمانية 

كما قامت برفع القمامة من نقطة تجميعها بهربيط بسيارة رئاسة المركز الي المقلب العمومي. وكذا  قامت الوحدة المحلية بالرحمانية برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن قري الغنيمية والدهتمون والقراموص والعوامرة وقامت الوحدة المحلية بمنشأة رضوان برفع القمامة من قرية منشأة رضوان والطريق العام وقري الوحدة المحلية بمعدات الحملة الميكانيكية وقسم تحسين البيئة برئاسة الوحدة كما تم تقليم الاشجار بالطريق الرئيسي للمنشية.وايضا قامت  الوحدة المحلية ببني عياض برفع القمامة من شوارع الوحدة المحلية ومن القري التابعة لهاونفس الشيئ بالوحدة المحلية باولاد موسي بمتابعة اعمال النظافة بنطاقة الوحدة المحلية والقري التابعة لها

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