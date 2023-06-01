الرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يطلقان برنامجا تدريبيا للشباب في 6 محافظات

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة، والمقرر استمراره لمدة عام في ٦ محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، قنا.

تفاصيل برنامج وزارة الشباب لتصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة

وسيتم من خلال البرنامج التدريبي لتصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة تنفيذ عدد من المعسكرات التدريبية التي تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة، وتأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفي ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

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وسيبدأ البرنامج بـ 5 معسكرات في محافظة الإسكندرية بشهري يونيو ويوليو، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة معايير اختيار الشباب المشاركين في البرنامج التدريبي والتي جاءت كالتالي:

- السن للشباب المشارك: من 16 وحتى 29 سنة.

- من نفس المحافظة التي سيتم التنفيذ بها

- النوع الاجتماعي: ذكور فقط نظرًا لتركيز النشاط على تلك الفئة.

- يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 إلى 4 مساءً.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80 كجم، بعد حصوله على برونزية بطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

وحصل سيف عيسي علي الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الأمريكي كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالميًا بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، وأصبح بطلنا الأوليمبي علي بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بأفضلية الكوتا الدولية.

من ناحية أخرى، اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي تحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

زيادة جماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا

واتفق أيضًا الوزيران أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

رسالة وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب التايكوندو

قال صبحي للاعبي منتخب التايكوندو في رسالته لهم: "الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بصعوده إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل بوركينا فاسو 2-1، وضمان ميدالية تاريخية لمصر.

التايكوندو، وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بعد ضمان ميدالية تاريخية ببطولة العالم، فيتو

وأثنى وزير الشباب والرياضة، علي تأهل أحمد الراوي لربع نهائي البطولة بعد فوزه علي بطل كندا 2-1 في وزن 87 كجم، وكذلك تأهل جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عامًا علي لاعبة البرازيل 2-1 في منافسات وزن -49 في ذات البطولة.

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