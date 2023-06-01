الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق مبادرة "قيمنا من تراثنا"

تطلق وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إدارة الطلائع "مبادرة قيمنا من تراثنا".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية.

وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة في الدين الإسلامي لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاق المصرية القديمة في العصور الفرعونية.

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‏حيث تم تنفيذ المبادرة بمراكز شباب "الأنفوشي - النصر" وتم تقديم عرض فني لمسرح عرائس وتوزيع كتب على الطلائع وذلك بحضور (مسؤول الإدارة المركزية لتنمية النشء - عضو اتحاد الأثريين - عالم من علماء الأزهر الشريف - مصممة وعارضة مسرح العرائس - مسؤولي الطلائع بمديرية الشباب والرياضة الإسكندرية) عدد المستفيدين ٣٠٠ مشارك.

كما يهدف إلى تعزيز مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات ومبادرات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن.