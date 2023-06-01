الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي

استخدام المضادات
استخدام المضادات الحيوية، فيتو

حذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، حيث يسبب حدوث البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

 

المضادات الحيوية 


وأوضحت هيئة الدواء المصرية ضرورة تقليل قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ من خلال استكمال  جرعة المضاد الحيوي التي يصفها  الطبيب حتى النهاية.​

 

كما نصحت هيئة الدواء المصرية  بتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد"، لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ ويكون المضاد الحيوي  بلا تأثير إذا احتاج المريض لاستخدامه فيما بعد. ​

 

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وأوضحت  أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​

 

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 

وأكدت هيئة  الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لقتل الفيروسات بل لقتل البكتيريا، لافتة الي ان كثرة استخدام المضادات الحيوية لقتل الفيروسات يسبب انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية


و وجهت هيئة الدواء المصرية عدد من النصائح لتقليل ظهور البكتريا المقاومة مثل: ​

١- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات الطبيب والصيدلي

 

٢-  الإلتزام بجرعات المضاد الحيوي​

 

٣-استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​



٤- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​
 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

 

ونصحت هيئة الدواء بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

 

وحذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام المفرط للمسكنات بجانب عدد من الموانع لا يجب معها استخدام المسكنات منها:

١- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.


٢-وجود قرح متكررة  بالمعدة.​


٣- قصور شديد في الكلى أو الكبد​.


٤-القصور والهبوط  الشديد بالقلب. ​


٥- وجود أي نزيف نشط. ​


٦-وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء أو الإسهال

 

٧- عدم تناول السوائل بكميات كافية. ​

 

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.

 

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