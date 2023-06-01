الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

التقلبات الجوية،فيتو
التقلبات الجوية،فيتو

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار. 

 

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التى يجب اتباعها هى: 

١-  وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

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٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

٥-ارتـداء الكمامـة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهـوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين 

 

كانت شهدت شوارع القاهرة والجيزة عاصفة ترابية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات

 

وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  ،لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

 

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