لجنة فنية من نجوم الكرة القدامى بالمحلة للإشراف على اختبارات الناشئين

اختبارات الناشئين، قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى من نجوم غزل المحلة القدامى، للإشراف على اختبارات الناشئين بالنادي لتقام وفق أعلى معايير يتم اتباعها في الاختبارات والعمل بشفافية تامة لاختيار الأفضل من المواهب لدعم فرق قطاع الناشئين بالنادي.



وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة يوم 3 يونيو الجاري، بينما بدأت الاختبارات خارج مدينة المحلة أمس الأربعاء بالقنطرة البيضاء في محافظة كفر الشيخ وشهدت إقبالا واسعا من ناشئ المحافظة.



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وشهدت الأيام الماضية تشكيل اللجنة الفنية وتم عقد أكثر من اجتماع لوضع التصور النهائي وآليات العمل الخاصة بالاختبارات هذا الموسم لضمان اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة لدعم فرق قطاع الناشئين باللاعبين الموهوبين.



وحضر الاجتماعات صابر عيد المدير الرياضي ومحمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية للاختبارات ووائل شكر مقرر اللجنة الفنية ونائب المدير الرياضي وعضوية كلا من محمود صبحى ومحمد الهلباوى وعلى الشيخ وعلى سمير وعبد الرحيم طه ومحمد عبد الرازق وعزيز نبيل وإكرامى عبد العزيز وخالد إسماعيل وسعد أبوالوفا ومحمود عبد العزيز وعمرو رمضان ومحمود خضر ومحمود البلعوطي وسامى عبود مدربي حراس المرمى، وهشام الدسوقي ومحمدصلاح وعلاء عطيةوعمرو الحشاش اداريين، وطارق عبدالفتاح وخالد اشرف اخصائيين.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية



ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، وتقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين 2023



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

5- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد في عدد من الأندية



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.