مجموعة العشرين تدعو لمراجعة قواعد البنوك وحساب احتياطيات السيولة

قال كلاس نوت رئيس مجلس الاستقرار المالي بمجموعة العشرين اليوم الخميس، إنه ينبغي مراجعة كيفية تطبيق القواعد على البنوك وحساب احتياطيات السيولة لديها في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.

تراجع الأسهم المصرفية الأوروبية

وتراجعت الأسهم المصرفية الأوروبية بعد انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) في الولايات المتحدة في مارس، مما تسبب في اضطراب أدى إلى الاستيلاء الإجباري على Credit Suisse من قبل UBS في سويسرا.

مجموعة العشرين، فيتو

الامتثال لقواعد السيولة الأكثر صعوبة

واعتبر المنظمون الأمريكيون أن SVB لم يكن خطرًا "نظاميًا" وبالتالي ليس مطلوبًا للامتثال لقواعد السيولة الأكثر صعوبة بموجب اتفاقية بازل 3، بينما اختار المنظمون في سويسرا عدم اللجوء إلى ما يسمى بأدوات "الحل" التي تم تقديمها بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 للبنوك التي تعتبر "أكبر من أن تفشل".

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وأكد نوت، الذي يرأس أيضًا البنك المركزي الهولندي، إن FSB بدأ في تقييم الدروس المستفادة من كيفية استجابة السلطات الأمريكية والسويسرية لهذه الأحداث.

وتابع نوت في حدث نظمته المؤسسة المصرفية الأوروبية: أنه يتعين على المنظمين أيضًا إعادة النظر في نوع البنوك التي تعتبر ذات أهمية نظامية وبالتالي تخضع لمعايير رأس المال العالمية "بازل 3".

معايرة نسبة تغطية السيولة

وأوضح أن الوقت حان لإعادة النظر في معايرة نسبة تغطية السيولة، حيث يتعين على البنوك الاحتفاظ بمخزن نقدي وأدوات سائلة أخرى للتعامل مع ضغوط التمويل قصيرة الأجل، مضيفا أن الخسائر غير المحققة قد تحتاج أيضًا إلى أن تنعكس بشكل أفضل في احتياطيات رأس المال المصرفي.