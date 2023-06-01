صحة الدقهلية: السيطرة على حريق محدود نشب بمستشفى دكرنس



أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة أن قوات الحماية المدنية سيطرت، اليوم الأحد، على حريق محدود نشب داخل مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام مشيرًا إلى أن الحريق وقع بعيدًا عن مباني تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى ولم يسفر عن أى خسائر بالأرواح

آثار حريق مستشفى دكرنس، فيتو

وتحركت علي الفور قيادات مديرية الصحه بقيادة الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور هاني جمعة والدكتورة نجلاء فتحي مدير الرعاية الحرجة والدكتورة بسمة شوكت مديرة الحضانات والعمليات علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير الإدارة الصحية والدكتورة آمال بركات رئيسة المركز إلى موقع الحريق للوقوف على تداعيات الحادث.

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آثار حريق في مستشفى دكرنس، فيتو

هذا وقد حرص وكيل وزراة الصحة على التواجد لحين إتمام السيطرة على الحريق واطمئن على المرضى داخل المستشفى واستمرارية عمله بكامل طاقته فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

آثار حريق مستشفى دكرنس، فيتو

وكانت قيادت الحماية المدنية والشرطة قد تلقت إخطارًا اليوم يفيد بنشوب حريق بمستشفى دكرنس وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق. حيث انتقلت عربات وقيادات الشرطه بقيادة العميد أحمد عبد الرحمن مأمور المركز ورجال الإسعاف وسيارات المطافي بالمدينة على موقع الحادث.