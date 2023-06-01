الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

حريق يلتهم مخزن العهدة ومطبخ مستشفى دكرنس العام في الدقهلية

حريق في مستشفي دكرنس
حريق في مستشفي دكرنس بالدقهلية، فيتو

سادت حالة من الشعر عقب اندلع حريق هائل داخل مستشفي دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، بداخل مخزن العهدة والمطبخ المركزي أدى إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده. 


تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام. 


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده. 


وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق فى مخزن العهده الخاص بالمستشفى، والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن مما أدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

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إخماد حريق في مخزن بمجمع الإسماعيلية الطبي

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