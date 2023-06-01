الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

ترف التقي: ليس لوالدتي صباح الجزائري علاقة بنجاحي بالتمثيل

ترف التقي،فيتو
ترف التقي،فيتو

نفت الفنانة السورية ترف التقي، تقديم والدتها الفنانة صباح الجزائري، أي "واسطات" لها في مجال التمثيل، نافية استنادها في نجاحاتها إليها، مبينة أنّ الدعم المقدم من والدتها اقتصر على "الدعم النفسي والمعنوي".

 

وقالت ترف التقي، إنها استطاعت بعد مسيرتها الفنية، أن تثبت نفسها كممثلة لديها حب التمثيل، والرغبة والمثابرة للنجاح بمهنتها، مشيرة إلى أن والدتها قدمت لها الدعم النفسي والمعنوي.

 

وأكدت بالقول: "دعم والدتي لي لم يكن عبر الواسطات كما يظن البعض، رغم أن وجود والدتي في هذا المكان يعني لي وسامًا على صدري.. حلمي منذ البداية كان مهنة التمثيل ولم يستند إلى نجاحات والدتي التي تفخر بها".

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وأضافت: "والدتي صديقتي المقربة، وأمي وحبيبتي ومرآتي التي أشاهد بها نفسي، وهي الحب غير المشروط والحب الحقيقي الذي يمنحني السعادة في الحياة".

 

وعلى صعيد الأعمال الفنية، أعربت عن سعادتها بنجاح مسلسل "خريف عمر" الذي عرض في رمضان الفائت وقدمت فيه شخصية "سمر"، وبالأصداء التي حققها، متمنية أن تقدم دائمًا ما يرضي الجمهور ويعجبه.

 

وأضافت خلال مشاركتها بحفل خيري موجه إلى روح الشاعر السوري الراحل نزار قباني، أنها نشأت على أشعاره وقصائده، والمكانة الخاصة التي يحتفظ بها لدى كل امرأة، وكانت أول قصيدة حفظتها له هي "خمس رسائل إلى أمي".

 

وعبرت ترف، عن فخرها بمشاركة والدتها بمسلسل "نزار قباني- 2005" الذي تناول مسيرة حياته، حيث قدمت صباح الجزائري، دور والدة الشاعر الراحل.

 

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الشاعر السوري ترف التقي الفنانة السورية ترف التقي الدعم النفسي والمعنوي مجال التمثيل

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