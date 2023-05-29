الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس (صور)

عمر خيرت، ڤيتو
عمر خيرت، ڤيتو

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا ضخما في التجمع الخامس وسط حضور أكثر من ١٥٠٠ مدعو في واحدة من أقوى الحفلات التي قدمها هذا العام.

قدمت الحفل الإعلامية ميرهان عمرو وشارك الفنان واليوتيوبر خالد جواد في إحدى فقرات الحفل والفنان السوداني الأصل عكاشة، وقام بتنفيذ الديكورات شركة وليد منصور منظم الحفل بإشراف المهندس كريم راشد وطارق زين والصوت مفدي ثابت والإضاءة والشاشات تامر ابو العز والتأمين فتحي تاج، وأشرف علي تنظيم الحفل مهندس شريف شعلان وساهر مجدي وعمرو العزب ومحمد منصور.

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عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس، فيتو
عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس، فيتو
عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس، فيتو

وتألق عمر خيرت بباقة من أروع ما قدمه خلال مسيرته ومنها: "إعدام ميت،  ضمير أبلة حكمت،  عارفة، اللقاء الثانى، مسألة مبدأ،  صابر ياعم صابر، خلي بالك من عقلك،  عفوًا أيها القانون،  100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها.

وفي سياق آخر يستعد وليد منصور لتنظيم حفل للنجم الكبير عمرو دياب في الساحل الشمالي وتحديدا بورتو جولف مارينا ومن المقرر أن يشهد عدد كبير من المفاجأت لكل عشاق الهضبة بعد أن قدما سويا سلسلة من الحفلات الناجحة علي مدار السنوات السابقة.

عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس، فيتو
عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس، فيتو

 

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