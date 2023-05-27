الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العواصف الترابية (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموعد المتوقع لانتهاء موجات العاصفة الترابية.

موعد انتهاء العواصف الترابية

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إنه من المتوقع انتهاء العواصف الترابية غدا الأحد.

سقوط أمطار غدا

ولفت إلى أنه سيتخلل العواصف الترابية غدا سقوط أمطار علي مناطق متفرقة من معظم أنحاء البلاد.



درجة الحرارة غدا

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستسجل غدًا علي القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.



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حالة الطقس غدا، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار العواصف الترابية حتي غدا الأحد.

تحذير لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه جابر القرموطي بقناة "سي بي سي": ينصح مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.

تحذير سرعات الرياح غدا



وتابعت:"مع وجود سرعات عالية للرياح يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة".



مناطق سقوط الأمطار الرعدية والسيول



وأكدت: هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية علي شمال وجنوب الصعيد، وتصل الي حد السيول علي سلاسل جنوب البحر الأحمر وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية علي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وتصل إلى مدن القناة.



درجة الحرارة غدا علي القاهرةر الكبرى



ولفتت: إلي أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة العظمى علي القاهرة الكبرى الي 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار.



في تصريحات أخرى، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والسواحل تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب أن اليوم السبت هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وتابعت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى نهاية الأسبوع، لافتة الى أن إلى من المتوقع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات.