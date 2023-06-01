سقوط أمطار خفيفة على شوارع مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح منذ قليل سقوط أمطار خفيفة في الشوارع.

والتقطت عدسة "فيتو" صورًا للشوارع تظهر سقوط الأمطار بعد استقرار الطقس الأيام الماضية.

وهنا وفوجئ أهالي مطروح والطلاب بسقوط الأمطار الخفيفة على شوارع مطروح اليوم وذلك بعد استقرار الأحوال الجوية الأيام الماضية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

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مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".