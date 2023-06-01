الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي: لم يتم دعوة أي قيادة من تل أبيب لحضور زفاف ولي عهد الأردن

الامير الحسين، فيتو
الامير الحسين، فيتو

قال مسئول إسرائيلي، إنه لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل السيف، الذي يقام الخميس، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي.

أفراد العائلة المالكة

وقال: إن ذلك يأتي على الرغم من أن الضيوف الرئيسيين هم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم، وقد تمت دعوة بعض سفراء بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة.

 دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان

وأضاف: "لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان، ولا الرئيس إسحاق هرتسوج".

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و بدأت مراسم الزفاف الرسمية في القصر الأردني، أمس وفقًا للعادات والتقاليد الأردنية، بحمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

أقارب ورفاق الأمير الحسين

وأقام  الأمير عمر بن فيصل حمام العريس للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين. وصاحب المنزل هو من يقوم بدعوة العريس، ويتعمم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.

وعادة ما يكون حمام العريس قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارًا للزفاف وتكون إما غداء أو عشاء، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

صورة من حمام العريس

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستجرام صورة من حمام العريس وعلق عليه: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو"

من يقدم رجوة آل سيف لعريسها الأمير الحسين في حفل الزفاف؟

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الحسين الأمير الحسين حفل زفاف ولي العهد الأردني

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