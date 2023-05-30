عرض جوي من 400 طائرة مسيرة احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني (فيديو)

في إطار احتفالات الأردن بقران ولي العهد، الأمير الحسين، على الآنسة رجوة آل سيف، أضاءت مئات طائرات الدرون، محيط مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة عمان، وذلك فى حفل غنائى ضخم أقيم بهذه المناسبة.

عرض جوي ضخم في الأردن

وذكر موقع رؤيا، أن 400 طائرة درون حلقت في أسراب لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة، لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية.

وحضر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، جانبًا من الحفل الجماهيرى الكبير.

وأقيم حفل فى ستاد عمان الدولى فى المدينة الرياضية، احتفاءً بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، بمشاركة ألمع نجوم الوطن العربى، تحت عنوان "نجوم عرب يفرحون بالحسين ورجوة".

وسيقام حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، والآنسة رجوة آل سيف فى الأول من يونيو 2023 فى المملكة الأردنية الهاشمية.

ونشرت الجريدة الرسمية الأردنية، التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي بشأن زفاف ولي العهد التي تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 يونيو المقبل.

وصدرت القرارات الملكية بتعليمات استعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

وتحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلًا ونهارًا.

ووفقًا للجريدة الرسمية، فإن علم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان "الحسين" متواجدًا أو مقيمًا فيه.

وتنص المادة الخامسة من التعليمات على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

وتشير المادة السادسة من التعليمات إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين "الحسين" عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.

كما حذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعًا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.