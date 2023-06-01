الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 7.1٪ زيادة فى أعداد بؤر التحصينات بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات ؛ فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق النشرة السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022.

 

ومن أهم مؤشراتها ما يلى: 

 أولًا: الماشــــــــــــــــــــية

1) إصابات الماشية
  •  بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة عام 2022 مقابل 36 بؤرة عام 2021 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 3‚158٪.


• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤر عام 2022 مقـابـــــــل 16 بــــؤرة عـــــــام 2021 بنسبة انخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪

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2) تحصينات الماشية والحيوانات:
• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حـــــــالة  عــــــــام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.


3) علاج الماشية والحيوانات: 

• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام ٢۰22 مقابل 686 ألف حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.

 

ثانيا: الـــــــدواجن:
1) إصابات الدواجن:

•  بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 70  بــؤرة عام 2022 مقابل 65 بـــؤرة عــام 2021 بنســـبة   زيادة قدرهـا 7‚7 ٪.

2)  علاج الدواجن:

•  بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰21 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚5٪.

 

ثالثا: التلقيح الصناعى:

• بلغـــت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421  ألف رأس عـــــــام 2022      مقابــل 350 ألف رأس عـــــــام2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20 ٪.

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الدواجن الماشية التلقيح الصناعى

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