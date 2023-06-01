الإحصاء: 7.1٪ زيادة فى أعداد بؤر التحصينات بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق النشرة السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022.

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

أولًا: الماشــــــــــــــــــــية

1) إصابات الماشية:

• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة عام 2022 مقابل 36 بؤرة عام 2021 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 3‚158٪.



• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤر عام 2022 مقـابـــــــل 16 بــــؤرة عـــــــام 2021 بنسبة انخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪

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2) تحصينات الماشية والحيوانات:

• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حـــــــالة عــــــــام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.



3) علاج الماشية والحيوانات:

• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام ٢۰22 مقابل 686 ألف حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.

ثانيا: الـــــــدواجن:

1) إصابات الدواجن:

• بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 70 بــؤرة عام 2022 مقابل 65 بـــؤرة عــام 2021 بنســـبة زيادة قدرهـا 7‚7 ٪.

2) علاج الدواجن:

• بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰21 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚5٪.

ثالثا: التلقيح الصناعى:

• بلغـــت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عـــــــام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عـــــــام2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20 ٪.

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