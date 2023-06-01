الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يقرر إلغاء الأسواق التي تعيق الوصول للجان الثانوية العامة

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، فيتو

أصدر محافظ الفيوم، الدكتور احمد الانصاري،  قرارًا بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023،  بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، ووجه رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

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جاء ذلك أثناء الاجتماع، الذي عقده اليوم الخميس،   محافظ الفيوم،  لمتابعة استعدادت المحافظة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل. 

خطة التعليم استعدادا الثانوية العامة

 استمع محافظ الفيوم الي خطة مديرية التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم التنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة، موضحة أنه تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين،ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، المتقدمين للامتحان  19492 طالب وطالب منهم 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، كما تم تجهيز  17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

تنسيق بين الجهات المعنية

وأكد محافظ الفيوم، على جميع وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محكمة، لتلافي جميع السلبيات، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التربية والتعليم، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

متابعة استعدادات لجان سير الامتحانات

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التربية والتعليم، لمراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية اللازمة، مؤكدًا على وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق المشترك مع التأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، لضمان أعلى مستوى من الخدمة الطبية، وتوفير زائرة صحية بكل لجنة من لجان الامتحانات، وطبيب وزائرة صحية بلجان مركز يوسف الصديق، نظرًا لبعد لجان الامتحانات بالمركز عن أقرب مستشفى، وكذا توفير سيارة إسعاف بالقرب من لجان الامتحانات واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وقف أعمال الصيانة

وقرر محافظ الفيوم  منع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، من تاريخ 11 يونيو، حتى 13 يوليو القادم، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.

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