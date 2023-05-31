الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا الخميس 1-6-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا، حيث يكون الطقس حار نهارا، ومعتدل ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجة  الحرارة في محافظة الفيوم، 41 درجة نهارا، و27 درجة ليلا.

الطقس علي القاهرة الكبري

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس حار صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون هناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى.

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وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية العربية على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس علي المحافظات

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، كنا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

الطقس علي عموم الجمهورية

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

مصطلحات هيئة الأرصاد الجوية

وتستخدم هيئة الأرصاد مصطلحات نوضحها كما يلي:.

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج". 

تطوير حديقة حيوان الفيوم، المتنفس الوحيد للغلابة

حالة الطقس غدا الخميس 1-6-2023 فى مصر

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