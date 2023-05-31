للمرة الرابعة في 2023، حور أحدث مولود داخل سيارة الإسعاف في الفيوم

كشفت هيئة الإسعاف المصرية أنه للمرة الرابعة خلال عام 2023 يتمكن فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الفيوم من إنقاذ سيدة داهمتها آلام المخاض أثناء استقلالها سيارة أجرة في طريقها إلى المستشفى، حيث بادر أهل السيدة بالاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، وعلى الفور أسرعت واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لأسطولنا الإسعافي بقيادة كل من مساعد إخصائي خدمات إسعافية عماد علي عطية وفني قيادة مركبة إسعافية عبد الله عبد المحسن عبد الله، لإنقاذ السيدة.

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العلامات الحيوية

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أنه تمكن فريق الإسعاف من تهدئة الأم ومساعدتها في الولادة بشكل طبيعي، وفور الولادة شرع عبد الله عبد المحسن قائد السيارة في شق طريقه صوب مستشفى إطسا المركزي، وتابع الزميل عماد على حالة الطفلة حيث تأكد من عدم وجود ما يعوق تنفسها بشكل طبيعي، كما عمل على تجفيف وتحفيز الطفلة، كما تابع كافة العلامات الحيوية للأم للتأكد من استقرار وضعها الصحي، وقد بادرت أسرة السيدة فور الوصول للمستشفى بتوجيه كلمات الشكر والثناء على ما بذله طاقمنا الإسعافي من جهد استثنائي في ذلك الموقف العصيب.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن تكرار مثل تلك النماذج الإيجابية بتلك الوتيرة المتسارعة هو أمر يمثل شهادة بحق فرقنا الإسعافية التي وصلت إلى مستوى حرفي ومهني فريد، وأن تلك النماذج هي نتاج حقيقي للبرامج التدريبية والدراسية التي أقرتها الهيئة لأطقمها الإسعافية، والتي ساهمت في تأهيلهم علميًا وفنيًا لمجابهة مثل تلك المواقف.



مشروع القابلات

حيث أضاف أن تلك الواقعة وتكرارها بمحافظة الفيوم ذات الطابع الريفي، تمثل نجاحًا لجهود المنظومة الصحية المصرية بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار الرامية لإحياء مشروع القابلات وذلك بمفهومها الطارئ، كما أنها تأتي بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإقليمي للقبالة بمدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، والذي تناول خلاله الدكتور خالد عبدالغفار مزايا التوسع في ذلك المسار، والعائد الصحي للأم جراء تعميم تلك التجربة.