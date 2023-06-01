الخميس 01 يونيو 2023
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مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

أحداث نقابة المهندسين،
أحداث نقابة المهندسين، فيتو

أحداث نقابة المهندسين، أكدت النائبة البرلمانية الدكتورة مها عبد الناصر، أنها ستتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة، الذين ظهروا في مقاطع فيديو اقتحام نقابة المهندسين، إلى لجنة القيم.

طلب لإحالة نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

وكتبت النائبة مها عبد الناصر، عن أحداث نقابة المهندسين، في تغريدة على تويتر: "سوف أتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية للتحقيق  في لجنة القيم #الجمعية_العمومية"
يذكر أن النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ظهرت في بث مباشر في أحداث نقابة المهندسين، وقالت في بثها المباشر أنها تقدم بلاغ للنائب العام بما وقع من أحداث اقتحام لمقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض في مدينة نصر، وظهر قيام المقتحمين بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

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إقتحام نقابة المهندسين وتدمير الصناديق

وقالت النائبة مها عبد الناصر في بثها المباشر الذي أظهر جانب من عملية اقتحام نقابة المهندسين: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".
وتابعت النائبة مها عبد الناصر: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".

أحداث مؤسفة داخل نقابة المهندسين

وعبر النائبة مها عبد الناصر عن رفضها لما قام به المقتحمين من أحداث مؤسفة داخل نقابة المهندسين فقالت: "ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة وده بلاغ لكل الجهات الرقابية وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق".


وكان عشرات المجهولين قد قاموا باقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض بمدينة نصر لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين، حيث أكدت المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبًا للمهندسين، ورفض أكثر من 60% من المهندسين سحب الثقة من النبراوي.

نواب مجلس الشعب في اقتحام نقابة المهندسين

وظهر في الفيديوهات والصور التي نشرها عدد من المهندسين صور أربعة من أعضاء مجلس الشعب الحاليين، ومنهم النائب إيهاب العمدة، والنائب عيد حماد. 
ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو عن اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.
وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وأوشكت على إعلان النتيجة.
وكانت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المهندسين قد كشفت عن رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه، وأكد مصدر لـ"فيتو"، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

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