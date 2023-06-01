الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

التصريح بدفن جثة فتاة صدمها قطار بقها

قطار يصدم فتاة بالقليوبية،
قطار يصدم فتاة بالقليوبية، فيتو

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة قسم قها، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.

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تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغا من الأهالي باصطدام قطار القاهرة الإسماعيلية، بفتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم.

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على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "د أ م"، 18 سنة، طالبة، ومقيمة ترسا دائرة مركز طوخ، إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم، والجثة عبارة عن أشلاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط دموع اهليتها داعين الله لها بالرحمة والمغفرة

 

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