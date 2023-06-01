حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز فاقوس

قام المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بالإشراف على حملة مكبرة خلال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز فاقوس وبرفقته مسؤلى إدارة الأملاك ومسؤولى قسم الإزالات والإشغالات وبالإشراف الميدانى لكل من اللواء نائب مدير الأمن لقطاع الشمال والعقيد مأمور مركز شرطة فاقوس والعقيد مأمور قسم شرطة فاقوس ورؤساء الوحدات المحلية المعنية.

إزالة 3 حالات أملاك دولة داخل المدينة

‪وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ( ٣ ) قرارات إزالة بمدينة فاقوس بمساحة إجمالية ( ٢٥٥٠ ) م٢ عبارة عن قرارات إزالة لـ ( أكشاك مخالفة ) وأكد رئيس المركز على استمرار عمل المرحلة الثانية من الموجه 21 فى أنحاء مركز ومدينة فاقوس وفق الخطه الموضوعه حتى انتهاء المستهدف ازالته جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتصدي بكل حزم وقوه لكافة أنواع التعديات وازالتها من علي املاك الدولة بكافة صورها وتطبيق القانون بكل صرامة وفرض سيادة وهيبة الدوله علي أملاكها وأراضيها

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رفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بعدد من شوارع المدينة

كما قام المحاسب محمد الأباصيرى بتكليف نواب رئيس المركز ومدير قسم الإنارة العامة بالمجلس بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من شوارع المدينة ومنها ( الإنتاج - سعد زغلول ومحيط مجلس المدينة - مدخل الديدامون الحسنية - طريق المرور الجديد حتى ترب عزبة ابو خليل - الجمهورية - انقيزه ومنطقة كشك الفراحنة - المدخل الرئيسي للمدينة - البساتين بانقيزه - المنشيه الجديده - اصلاح كشك المدخل الرئيسي للمدينة وإصلاح كشك السماحى ).

تنفيذ ندوتين عن التنمر والمدينة الآمنة بفاقوس

تابع رئيس مركز ومدينة فاقوس استمرار الفعاليات الخاصة بمركز الدعم للمدينة الآمنة ( واحة امان ) حيث تم عمل ندوتين صباح اليوم الأولى تحت عنوان التنمر وأسبابه وطرق علاجه وحاضرتها عبير فهمي عوض الموجه بالتربية الاجتماعية بالاداره التعليميه بفاقوس وعضو لجنه حمايه الطفل حيث لخصت الندوة الاولى عدد من العناصر والمحاور الهامة مفهوم التنمّر وهو ظاهرة عدوانيّة وغير مرغوب بها تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، اسباب التنمر، طرق علاج التنمر،وجاءت المحاضرة الثانية تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وحاضرفى الندوة سيد الشافعي مسؤول الإعلام بالإدارة الصحية وبحضور لكل من مسؤولى وحدات حماية الطفل - السكان - تكافؤ الفرص برئاسة المركز.وتطرقت الندوة الثانية أيضا إلى مفهوم التمكين تعزيز الأدوار القياديه للمرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية، آليات تمكين المراه وتعزيز دورها التنموي،الرؤية والهدف من خطه الدولة 2030، النتائج المترتبة على تمكين المرأة.

زبارة مفاجئة لوحدة سوادة لمتابعة الوحدة وسير العمل بها

وفى زيارة مفاجئة لرئيس مركز ومدينة فاقوس صباح اليوم بالوحدة المحلية بسوادة حيث قام بجولة داخل مقر الوحدة المحلية تابع خلالها الانضباط الإدارى للعاملين وتواجد رئيس الوحدة والعاملين بمختلف الاقسام كما ناقش عدد من الملفات الهامة بالعمل وتابع اعمال النظافة ورفع الإشغالات بالطريق الرئيسى مرورا بالوحدة وكذلك الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بالقرية ذلك بالإضافة للمرور لتفقد انتظام سير العمل بمشروع توسعة ورصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسى بأبوشلبى وتوصيل مشروع الغاز الطبيعي للقرية كما شدد على ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين بالقرية والعمل على راحتهم وسرعة ايجاد الحلول اللازمة لها فى إطار القانون، ويأتى ذلك فى إطار حرص رئيس المركز على الارتقاء بمنظومة العمل وإزالة كافة المعوقات والعقبات التى تواجه المواطنين للوصول للرضا المجتمعى المطلوب.