رئيس مركز فاقوس يتفقد وحدتي الصوالح والهيصمية

أجرى المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس جولة تفقدية بكل من الوحدة المحلية بالصوالح والوحدة المحلية بالهيصمية، وذلك بناء على توجيهات وتكليفات الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل بكل جهد لحلها وتذليل كل العقبات والمعوقات التى تواجهم لتوفير حياة أفضل واستكمالا للجولات والزيارات المفاجئة للوحدات المحلية وفى إطار الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأباصيرى بالوحدة المحلية بقرية الصوالح

وشهدت جولة المحاسب محمد الاباصيرى زيارة لمقر الوحدة المحلية بالصوالح وتابع الانضباط الإدارى للعاملين وانتظام سير العمل وتفقد اروقة الوحدة والأقسام المختلفة وتواجد العاملين ومسؤلى الاقسام المعنية وتم مناقشة عدد من الملفات الهامة بالعمل منها موقف النظافة والاشغالات ومتابعة التصدى للتعديات المخالفة،وعلى هامش الزيارة عقد الاباصيرى اجتماعا مع رئيس الوحدة وسكرتير الوحدة ومسؤولى عدد من الاقسام المعنية لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالعمل كما تابع اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالطريق الرئيسى مرورا بالوحدة.

-إعلانات-

الوحدة المحلية بالهيصمية

كما زار رئيس مركز فاقوس الوحدة المحلية بقرية الهيصمية متابعا اقسام الانارة والمخلفات الصلبة وملفات التصالح ذلك فى إطار حرصه على الارتقاء بمنظومة العمل وإزالة كافة المعوقات والعقبات التى تواجه المواطنين للوصول للرضا المجتمعى المطلوب

تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة مواقف فاقوس

وقال المحاسب محمد الاباصيرى انه كلف نواب رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة اللإدارات الخدمية والتأكد من إنتظام العمل بها وايضا التأكد من تقديم الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه وفى إطار ذلك قام نائب رئيس المركز بالمرور ومتابعة العمل بإدارة مواقف فاقوس من حيث الانضباط الإدارى للعاملين والمسؤولين بالإدارة وكذلك الوقوف على انتظام سير العمل بالموقف الرئيسى للمدينة وأعمال النظافة ورفع القمامة بمحيط مجمع المواقف بالإضافة لقيام رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية بجولة بعدد من الإدارات الخدمية بنطاق الوحدة لمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الادارى للعاملين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

الدكتور محمد الناجى مدير الادارة الصحية

ونسق المحاسب محمد الاباصيرى رئيس المركز مع الإدارة الصحية بفاقوس برئاسة الدكتور محمد الناجى وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالادارة فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتى يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية للقضاء على الحشرات حفاظا على المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية وفى إطار ذلك تم استخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة بالإضافة لأعمال رش المصارف ومنها ( نعمان ).

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على حماية الأهالى من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

متابعة اعمال النظافة بالمدينة وشوارعها

وقام رئيس مركز ومدينة فاقوس برفقته نواب رئيس المركز ومسؤلى إدارة الحملة الميكانيكية ومسؤلى قسم المخلفات الصلبة والبلدية والسادة مشرفى المناطق بالإدارة واشتملت الأعمال على نظافة المنشية الجديدة وأنقيزة ومنيه المكرم والساحة الشعبية و كفرالبلاسى واحمد حلمى والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ومتابعة أعمال قسم المتنزهات من قص وتهذيب الأشجار ونظافة ورى الأشجار بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية.