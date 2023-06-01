الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يجتمع بممثلي الوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

اجتمع اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه بممثلي الوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق، لمناقشة ما تم  تنفيذه من أعمال  تطوير البنية التحتية والعنصر البشري بمنطقة المعمورة البلد.

 

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وقال المحافظ لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير العديد من المناطق العشوائية ورفع كفاءتها، كما وجه الشكر لممثلي الوكالة الألمانية والإتحاد الأوروبي على تعاونهم المثمر لبناء قدرات العنصر البشري وتأهيله وتطوير البنية التحتية بالمنطقة وكذلك تقديمهم الدعم اللاجئين بالإسكندرية، مؤكدا أن مصر دائما ما تتعامل مع اللاجئين كأنهم أبنائها ونقدم لهم كافة سبل العيش الكريم، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تذليل أية معوقات تواجه مشروعات الوكالة.

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هذا وأشار محافظ  إلى أن الإسكندرية هي الخامسة المدن التي تعاني من مخاطر التغيرات المناخية، متمنيا أن تكون المشروعات القادمة للوكالة الألمانية بالإسكندرية معنية مواجهة التغيرات المناخية وتدريب المواطنين على كيفية التعامل معها.

وأوضح الشريف أن منطقة المعمورة البلد وطوسون تقع على مساحة  407.8 فدان وتخدم أكثر من 12 ألف أسرة، ومن المقرر إقامة العديد من المشروعات التي تخدم أهالي المنطقة منها بناء مبني طوارئ بمستشفي أبو قير العام، إنشاء مبني جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رصف جزء من منطقة حوض الطماطم،ورفع كفاءة وحدتي صحة أبو قير 2 و3.

هذا وقد أكد ممثلي الوكالة الألمانية أن هناك تطوير كبير تشهده مدينة الإسكندرية مؤخرا، لافتا بأنه سوف يتم افتتاح مركز التوظيف لأهالي المنطقة وذلك بجمعية سواعد الخير، بالإضافة إلى تدريب عدد من السيدات بمنطقة الدراسة وعمل معارض لتسويق منتجاتهم.

شهد الاجتماع؛  السيد / فرانسوا مينجيليه والسيدة / إيفوا دادز آرثر مديري مشروعات ال CBUID(الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)، والسيد /دانيل شوستر مدير مشروعات البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والدكتورة / مروة أحمد مدير التعاون الدولي بصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والمهندس/ حازم أبو بكر شهاب منسق مشروعات الإسكندرية بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة / راندة أحمد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتورة/ ميرفت أحمد عبد المنعم رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية.

 

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف الوكالة الالمانية المعمورة

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