الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ملتقى توظيف يوفر 4 آلاف فرصة عمل لشباب الشرقية بمشاركة 40 شركة قطاع خاص

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عن انطلاق ملتقى التوظيف للشباب، بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق.

وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع  "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

Advertisements

وزارة القوى العاملة،فيتو

وأكد وزير العمل حسن شحاتة فى تصريحات صحفية حول الملتقى أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وفى هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الإقتصاد.

وزارة القوى العاملة،فيتو

وفى نفس السياق قدم "الوزير" نصيحة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر، كما أنه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، موضحًا وضع كافة امكانيات "الوزارة" بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "..منوهًا إلى أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وزارة القوى العاملة،فيتو

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية في تقريره للوزارة، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت  4000  فرصة عمل على  مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها: القطاع الخدمي (سائقين -مسئولين تمويل-مندوب مبيعات-افراد امن-كول سنتر-مدخل بيانات)،و القطاع الصناعي (عمال انتاج-فنين صيانه -فنى لحام -براد)، والقطاع الزراعي ( مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين )، وقطاع الاغذية ( عضو فريق - عامل انتاج - مساعد انتاج -  عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات )، وقطاع الملابس ( عمال انتاج – عمال مكواه )، وقطاع الدهانات (  مسئول مبيعات ).

وقال مدير المديرية أن المزايا التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في  تأمين صحي وإجتماعى، وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا التى تحقق الرضا الوظيفى وتزيد من الإنتاجية، داعيًا الشباب إلى متابعة الجهود التى تبذلها وزارة العمل بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وكذلك فرص التدريب المهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل والتى تؤهل الشباب للإلتحاق بالوظائف التى يرغبون في العمل بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العمالة غير المنتظمة القطا القطاع الخاص القضاء علي البطالة خفض معدلات البطالة فرصة عمل لشباب الشرقية مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وزير القوى العاملة

مواد متعلقة

سر تغيير مسمى وزارة القوى العاملة لـ "العمل"

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل

القوى العاملة تعلن عن 3687 فرصة عمل في 12 محافظة

وزير القوى العاملة يكرم المتميزين من فريق العمل المُشرف على موازنة البرامج

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية