الخميس 01 يونيو 2023
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سياسة

البابا تواضروس يترأس قداس دخول العائلة المقدسة مصر بعذراء المعادي

البابا تواضروس،فيتو
البابا تواضروس،فيتو

 

ترأس قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس قداس عيد دخول العائلة المقدسة ارض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وتعد كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي احد المحطات الهامة التي زارتها العائلة المقدسة اثناء زيارتها ارض مصر.


البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ دخل مصر وتجول فى شرقها وغربها

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.  

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وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.  

البابا تواضروس يتراس صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر

تراس قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة ارض مصر بكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة.

ووصل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة الموقسية، الي كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة لحضور احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة ارض مصر.

وعقب وصل قداسته دقت اجراس الكنائس تعبيرا عن سعادة وفرح شعب الكنيسة لحضور قداسه البابا تواضروس الثاني، والتقي قداسه عدة صور تذكار مع شعب كصر القديمة.

ويشارك في الاحتفالية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وعدد من قيادات الدولة والسياسين والبرلمانين.


تزامنا مع احتفال الكنيسة.. محطات في رحلة العائلة المقدسة بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".
قصة هروب العائلة المقدسة
وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة اشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر. وكن هناك حتى اقول لك. فقام واخذ الصبى وامه ليلا وانصرف الى مصر".

ولجات العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخيه القبطيه واهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الاسكندريه(384_421 م) ومنها السنكسار القبطى.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما اخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلي تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجره وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن اهلها استقبال العائله مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار واخذ بقطعه من الحديد وضرب بها الارض بجوار الشجره واذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منه جميعًا.

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