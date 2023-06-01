الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

جنايات بنها تقضي بالمشدد 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه على صاحب مصنع أعلاف

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بمعاقبة صاحب شركة ومصنع اعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه.

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 للإتجار فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجنى والحيوانى بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطة والتزوير والتلاعب فى كميات الدعم المنصرفه له من قبل وزارة التموين كما قررت المحكمة إلزامه بغرامة إضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء  وتسليمها لوزارة التموين.


كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالإتجار فى مستلزمات الإنتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة  من فرق الأرباح وعدم  تصنيع وتوريد الكميات  وفق ضوابط وزارة التموين ما أدى إلى تفاقم أذمة سعر الدواجن فى محافظة القليوبية.


وخلال حملة مكبرة بالتنسبق مع مديرية أمن القليوبية  تم مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات  فى طريقها للبيع بالسوق السوداء كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة  عليه من جملة نشاطة خلال الفترة الماضية والتلاعب فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنيه ونصف تقريبا.


وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين فى الحقيقة حيث كما يتم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت فى الحقيقة تباع فى السوق السوداء.
ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير أساس قانونى لاسيما وأنه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقه والقيمة المضافة فامرت المحكمة بحكمة المتقدم وبمصادرة  كمية الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والبالغ قيمتها 4 ملايين  ونصف وتسليمها لوزارة التموين.

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