الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: بدء غسيل الشبكات وضبط الوصلات غير القانونية بمدن القناة

جانب من غسيل الشبكات،
جانب من غسيل الشبكات، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن البدء خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، لافتا على استمرار الحملات لرفع الوصلات التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه. 

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استمرار أعمال الغسيل بصورة دورية 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة. 

 

عملية ضبط جودة المياه 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة. 

 

حصر المخالفات 

وعلى جانب أخر أكد عبد الحميد عصمت، انه جاري الاستمرار في الحملات المكبرة من إدارة الرقابة والمتابعة، ورئيس قطاع الإسماعيلية، والسويس وبورسعيد، وذلك لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة، وتم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب بصورة غير قانونية، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتا إلى أن الحملات تعمل علي مدار الساعة. 

 

استهداف مغاسل السيارات 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات المنتشرة والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة الي فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل. 

 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.
 

 

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