خبير اقتصادي تكشف أبرز الآثار السلبية للديون على اقتصاد الولايات المتحدة

الديون الأمريكية، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية: إذا لم يستطع الجمهوريون والديمقراطيون إيجاد حل وسط بشأن إشكالية احتواء الدين العام الأمريكي وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تعثر في السداد، سيؤدي ذلك إلى بزوغ مرحلة من الركود الاقتصادي الأمريكي ستمتد إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى وبما يتضمنه ذلك من تداعيات على التمويلات والمنح الموجهة لدول العالم الثالث وكذلك استقرار الأسواق المالية بها، وتناول تلك الاحتمالية من الأساس تستثير حالة من الترقب والخوف الذي يؤدي إلي عدم استقرار الأسواق المالية عالميا.

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أزمة الدين العام الأمريكي

الديون الأمريكية وأضافت فى تصريح خاص لـ فيتو: بدأت أزمة الحديث عن الدين العام الأمريكي في يناير الماضي عندما أعلنت يلين جانيت، وزيرة الخزانة الأمريكية بلوغ سقف الدين العام 400.31 مليار وأن هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية للوفاء بالالتزامات، ثم عادت أخيرا وجددت الوزيرة قلقها، قائلة إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بعد الآن على سداد ديونها في وقت مبكر من الأول من يونيو، الأمر الذي أثار قلق الكثيرين بشأن عواقب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

عواقب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة

الديون الأمريكية، وتابعت: في الواقع يمكن التنبؤ بسهولة بعواقب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة حيث أنها لم تتعرض للتعثر في الدفع من قبل،.s’Poor & Standard من قبل + AAإلى AAA في عام 2011 وكان التأثير الوحيد هو خفض التصنيف الائتماني من اليوم، يمكن أن تكون عواقب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة أكثر خطورة و"متتالية".

وقالت: ستفقد سوق الأسهم الكثير من قيمتها نتيجة لخوف المستثمرون من عدم الاستقرار، وبالتالي ستتأثر استثمارات الأمريكيين بشكل مباشر، ومن الممكن أن يترتب عليه انخفاض إجمالي ثروات الأسر الأمريكية.

وتابعت: وفقا لتقديرات موديز، سيرتفع معدل البطالة إلى 5 ٪مع فقدان 4.7 مليون وظيفة، وسوف ينكمش الاقتصاد بنحو نصف نقطة مئوية تقريبًا مما يهدد بتعثر الولايات المتحدة الأمريكية عن السداد وفقدان المكاسب مما يلوح بركود عالمي ".

وأكدت أن تكاليف الإسكان سترتفع بنسبة 22 ٪ وتتأثر حياة الأسر الأمريكية أيضا بمستوى تكاليف المعيشة ومع ارتفاع سعر الفائدة على الرهون العقارية ذات المعدل الثابت لمدة 30 عاما فوق 8 ٪ ستنخفض مبيعات المنازل القائمة .