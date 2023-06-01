اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

نتيجة الشهادة الأعدادية، اكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية خلال الساعات المقبلة، حيث ينتظر 63 ألف و308 طالب وطالبة بمدارس محافظة كفر الشيخ، اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراحعة، فيما تجري رصد الدرجات والمراجعة داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات بدون أي شكوى في جميع امتحانات المختلفة هذا العام، ولم توصد غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

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