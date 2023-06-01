الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

معرضان أثريان بمتحفي التحرير والقبطي احتفالًا بدخول العائلة المقدسة

معارض مؤقتة احتفالا
معارض مؤقتة احتفالا بدخول العائلة المقدسة،فيتو

ينظم المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو من كل عام، معرضين أثريين مؤقتين عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، وذلك احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وذلك  وتحت عنوان ” من مصر الأمان ولها البركة“.

 

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه سوف يتم افتتاح المعرضين في كلا من المتحفين يوم غد الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، وذلك في إطار التعاون مشترك بين المتحفين لتسليط الضوء على مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر عن رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرضان لمدة شهر.

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رحلة العائلة المقدسة 

وأشار الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المعرض يضم 8 قطع أثرية ترجع إلى الحضارة القبطية، ومن أبرزها أيقونة ثلاثية تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح طفلًا في المنتصف وفي يمين الصورة أحد الإنجيليين وفي اليسار أحد الملائكة، وقنينتان من منطقة أبو مينا الأثرية، وعدد 4  سلبيات زجاجية توضح بعض القطع الأثرية من العصر القبطي التي كانت من مقتنيات المتحف المصري ونقلت إلى المتحف القبطي أهمها جدارية باويط والتي يتم عرضها حاليا داخل قاعات المتحف القبطي. 


كما يقدم المعرض تقنية الواقع الإفتراضي والتفاعلي من خلال شاشات Virtual Reality  مقدمة من مؤسسة مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث.

 

المتحف المصري بالتحرير

ومن جانبها قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض المقام بالمتحف القبطي يضم حوالى 11 قطعة أثرية تتنوع بين مخطوطات وقطع حجرية وأيقونات وأخشاب، من أبرزها كرسي الكأس مصنوع من الخشب وعليه رسم للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح، وأيقونة تمثل دخول العائلة المقدسة مصر، ومخطوط باللغة العربية يحتوي على صلوات البصخة (صلوات تقال في أسبوع الألآم)، ومخطوط عجائب السيد المسيح منذ الطفولة.

وكان الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن عن البدء في أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف المصرية التابعة للمجلس.

ووافق المجلس الأعلى للآثار على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين المركز القومي للبحوث والمجلس الأعلى للآثار، وأيضا مشروع البرنامج التنفيذي بين مصر دولة البرتغال والمتعلقة بالتعاون في المجالات ذات الصلة بالعمل الأثري والمتحفي.

اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية

كما وافق المجلس علي اعتماد بعض القرارات التي اتخذتها كلا من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن تسجيل عدد من القطع الأثرية المكتشفة حديثا بسجلات قيد الآثار، وعمل البعثات في بعض المناطق الأثرية.

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