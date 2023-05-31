الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن حصة مصر من السياحة العالمية: أقل من 1 %

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدمت النائبة فضية سالم عبيدالله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن "حصة مصر من السياحة العالمية التي لا تتجاوز 1 %".

حصة مصر من السياحة العالمية لا تتجاوز 1%

وأوضحت، في طلبها، أن حصة مصر من السياحة العالمية لا تتجاوز 1% وهي نسبة أقل بكثير من إمكانيات وقدرات الدولة المصرية وبما تتمتع به من مميزات تنافسية ومقومات سياحية لا توجد فى أهم الدول السياحية الكبيرة.

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دخل العالم من السياحة يقدر بـ2 تريليون دولار سنويا

وكشفت "سالم"، أن دخل العالم من السياحة يقدر بـ2 تريليون دولار سنويا ونصيب مصر من حجم استثمارات السياحة العالمية أقل من 1%، وهو أمر يحتاج من وزارة السياحة إلى التوقف أمام هذا الرقم الذي لا يعبر بوضوح عن تطلعاتنا ولا يتناسب حتى مع إمكانياتنا، حيث لديما من الإمكانيات التي تؤهلنا لاجتذاب أضعاف أعداد السياح الوافدين إلينا.

 

وقالت: "لسنا في حاجة إلى أن نشير إلى أهمية قطاع السياحة في مصر، ولا إلى أهميته بالنسبة للاقتصاد القومي كأحد مصادر العملة الصعبة، ولسنا في حاجة إلى أهميته في توفير وخلق فرص عمل، إذ يعمل بهذا القطاع الحيوي 2 مليون عامل بصفة مباشرة".

 

وأضافت، إن عام 2010 واحد من أفضل الأعوام التي عاشتها السياحة المصرية سواء على مستوى السائحين الوافدين إلينا أو على مستوى الدخل.

وأكدت على أن مصر في حاجة إلى خطة واضحة المعالم ومدروسة تتعاون فيها جميع الجهات المعنية لوضع المقصد السياحي المصري في مكانه الطبيعي على خارطة السياحة العالمية.

 

وشددت على أننا في حاجة إلى تكثيف ومواصلة الجهود الحكومية لتحسين التجربة السياحية للسائح بمصر، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بشراكة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار.

 

لجنة  تسويق السياحة الثقافية

و كان محمد عثمان رئيس لجنة  تسويق السياحة الثقافية، قال إن محافظة الأقصر تشهد إقبالا كبيرا وزيادة في أعداد السياح الزائرين إلى المحافظة بنسبة زيادة 20٪  ، خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة، مشيرًا إلى أن السائح ذا الجنسية الإسبانية هو الزائر رقم واحد في محافظة الأقصر على مر الزمان، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى الإيطالية والفرنسية للاستمتاع بالسياحة الثقافية في محافظة الأقصر. 

وأضاف رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية لـ فيتو، أنه يجب استغلال النشاط السياحي في محافظة الأقصر والحفاظ على تحقيق أرقام إضافية في تلك الفترة  لعدة أسباب، أهمها؛ أن محافظة الأقصر تعتمد اعتماد كلي على السياحة في التشغيل وتوفير فرص عمل، والثاني مصر تملك إرث أثري عظيم مجمع في محافظة الأقصر.

وأوضح عثمان، أن من خطوات الحفاظ على التدفق السياحي ؛ الاهتمام بالخدمات في المناطق الأثرية وأيضًا المحيط الخارجي للمنطقة، ووضع أجندة سياحية لمجموعة أحداث ثقافية مثل أوبرا عايدة، ورفع درجة الوعي لدى العاملين في القطاع السياحي بدايةً من  رجل الشارع بأهمية صناعة السياحة في مصر، نظرة سريعة إلى مطار الأقصر وفي أسرع وقت؛ لمواكبة التدفق السياحي الفترة المقبلة، وتعظيم دور الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تقوم بها الدولة وإعلانها للشركائنا في العملية السياحية.

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أحمد عيسى وزير السياحة السياحة المصرية السياحة في مصر السياحة العالمية وزير السياحة والآثار

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