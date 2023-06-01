الأوقاف تنفق 51 مليون جنيه لخدمة القرآن الكريم في 2023

أعلنت وزارة الأوقاف عن إنجازاتها في خدمة القرآن الكريم والمسابقات الدولية

في العام المالي 2022 / 2023.



51 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم

وقالت وزارة الأوقاف إنه تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها:

1. لأول مرة انعقاد الختمة المرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في أقل من (36) ساعة بمشاركة نحو ( 40 ) قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية.

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2. إطلاق ( 2659 ) مقرأة جديدة للأئمة.

3. إطلاق (1752) مقرأة جديدة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي (2638) مقرأة للجمهور.

4. إطلاق عدد (100) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد مكاتب التحفيظ إلى ( 3369 ) مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم.

5. إطلاق (40) حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع ( 1079 ) دارسًا.

6. إطلاق برنامج تلاوات لعدد ( 29 ) قارئًا من أعضاء المقارئ وقراء السورة.

7. افتتاح ( 11 ) مركزًا لتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات تمنح إجازات التلاوة بأسماء كبار القراء.

8. تم عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في القترة من 4-8 فبراير 2023 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة ( 99 ) متسابقًا من ( 56 ) دولة، وانتهت بفوز ( 2 ) متسابقين في الفرع الأول، و(3) متسابقين في الفرع الثاني، و(1) متسابق في الفرع الثالث، و(1) متسابق في الفرع الرابع، و(3) متسابقين في الفرع الخامس، و(1) متسابق في الفرع السادس، و(1) متسابق في الفرع السابع، و(1) متسابق في الفرع الثامن، بجوائز قدرها ( 2 ) مليون وخمسين ألف جنيه.

9. تم عقد المسابقة المحلية للقرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 181 ) متسابقًا بجوائز قدرها ( 365 ) ألف جنيه.

10. تم عقد مسابقة "جزء عم" حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، وأسفرت النتيجة عن نجاح (100) متسابق بجوائز قدرها ( 125 ) ألف جنيه.

11. تم عقد المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 68 ) متسابقًا، بجوائز قدرها ( 100 ) ألف جنيه.

12. تم عقد أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات خلال شهر رمضان 1444هـ، بجوائز قدرها (400) ألف جنيه.

13. تم عقد مسابقة (اكتشاف) للنوابغ وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 14 ) متسابقًا بجوائز قدرها ( 31 ) ألف جنيه.

14. تم عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن فوز (6) متسابقين وثلاثة عمداء بجوائز قدرها (9) آلاف جنيه.

15. إطلاق يوم 20 مايو يومًا للإقراء والقراء.