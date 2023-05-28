الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء واسترداد 10 أفدنة بمركز الحسينية في الشرقية

ازالة 11حلات تعدى
ازالة 11حلات تعدى واسترداد 10 افدنة بالحسينية شرقية-فيتو

شن  المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية  في محافظة الشرقية حملة ضمن الموجة  الــ21  لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة  لاستردادها من واضعي اليد عليها بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق.

 

وأسفرت الحملة اليوم الأحد الموافق 2023/05/28 عن  استرداد أراضي زراعية  لـ 3 حالات على مساحة 8 فدادين وكذلك 8 حالات مباني على مساحة 4605 متر  .

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تعليمات رئيس الجمهورية 

وجاء ذلك تماشيا مع تعليمات الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية بضرورة  اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للموجة الـ21  لإزالة التعديات على أراضى أملاك  الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ويأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل .

إعلان حالة الاستنفار العام حول تراخيص الأراضى موضوعة اليد 

وأعلن  رئيس مركز ومدينة الحسينية حالة الاستنفار العام وذلك  بتكليف مركز إصدار التراخيص برئاسة المركز بالمرورعلى المحلات لتوعيتهم بضرورة توفيق أوضاعهم والترخيص طبقًا للقانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات وفي حالة الاستسفار عن كيفية الترخيص مطالبا المواطنين بسرعة الحضور إلى مركز إصدار التراخيص بمجلس مدينة الحسينية لاتخاذ اللازم حيال تراخيص المحلات 

الخطة الاستثمارية وإزالة المعوقات لإتمام العمل بها 

كما  قام المهندس سامي بمتابعة أعمال مناسيب بلاعات الصرف الصحى أمام مجلس مدينة الحسينية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022 موجها  بضرورة إزالة المعوقات لإتمام الأعمال طبقًا للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الطرق للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقال  أنه جاري العمل على باقي الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بناحية المركز والوحدات المحلية التابعة لها .

التنبيه على رؤساء المراكز ومن تحت رئاستهم 

وكان الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية قد قام التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة  لصالح المواطن ومتابعة الأعمال على الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتى يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات

رئيس مدينة الحسينية في الشرقية يتابع رصف طريق صان - سعود

رفع تراكمات القمامة ونظافة شوارع الحسينية 

وقام  سامي معجل يرافقه محمد عبد العال السيد نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة  ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بمدينة الحسينية وذلك بناحية الواجهة وشارع المرور - منطقة وسط البلد - الشارع الرئيسي - أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر - النافورة - الساحة الشعبية - أمام المواقف - أمام بنك القاهرة - أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز - شارع المدارس - شارع ترعة سراج )) بمدينة الحسينية وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

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رئيس المباحث سامي معجل هانى الهراوى مركز ومدينة الحسينية رئيس القسم الهندسي ادارة املاك الدولة محمد رافت عباس

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