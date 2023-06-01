الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

سها جندي: اهتمام كبير بمسار العائلة المقدسة من الدولة ليكون ‎مشروعا سياحيًا ودينيًا عالميًا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، فيتو

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاحتفال بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر،  والتي أقامتها الكنيسة القبطية وذلك برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والذي قاد  فيها الصلوات في كنيسة أبي سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة إحدى النقاط الرئيسية التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر.

وخلال الاحتفالية، ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أكد فيها أن مصر أرض مباركة، والإحساس بأن السيد المسيح اختارها ومكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل في العالم.

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مسار العائلة المقدسة 

وأشار قداسته إلى أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، وطالب بأن يكون هناك توعية بها في المدارس المصرية حتى يتم تكثيف الاهتمام  العالمي وتوسيع أثره، بما يؤدي لتدفق أعداد كبيرة من السياح لرؤية هذه المزارات بحيث يكون يوم الأول من يونيو الذكرى المعروفة على مستوى العالم، تتدفق فيه السياحة الدينية لزيارة المزارات التي مرت بها العائلة المقدسة خلال وجودها في مصر.

رحلة العائلة المقدسة

من جانبها، ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة قداسة البابا تواضروس عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ومسارها، وأكدت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمسار من قبل الدولة، ليكون ‎مشروعا  سياحيا  عالميًا روحانيا ودينيا يجذب ملايين السياح، لافتة إلى أنها تتفق مع ما قاله البابا تواضروس بضرورة أن يكون هناك توعية في مدارسنا ولدى طلابنا بأهمية هذا المسار.

وتابعت سيادتها: "لابد أن نفتخر بأننا مصريين، إننا نقدم هدية للعالم في مجال السياحة الدينية وهو مسار العائلة المقدسة، حيث تنفرد مصر بهذا المسار الذي يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط".

وزارة الهجرة،فيتو

وقد شارك في الاحتفالية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من الأجانب، وكبار الشخصيات والكُتاب والصحفيين والإعلاميين.

تكريم وزيرة الهجرة 

وفي ختام الاحتفالية، قام البابا تواضروس الثاني بتكريم  وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي تقديرًا لإسهاماتها ودورها الوطني، وكذلك قام قداسته بتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وزارة الهجرة،فيتو

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة مصر. وقد احتمت العائلة المقدسة بالعديد من المدن والمناطق داخل أرض مصر على مدار 3 سنوات، وذلك بعد هروبهم من بطش الإمبراطور هيرودوس بالأراضي الفلسطينية، حيث تباركت عدة مناطق مصرية بزيارتهم لها وأصبحت مزارًا أثريًا يحرص أقباط ومسلمين على زيارته في العديد من المناسبات.

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