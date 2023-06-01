البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر

يترأس قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وتعد كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي أحد المحطات الهامة التي زارتها العائلة المقدسة أثناء زيارتها أرض مصر.



البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ دخل مصر وتجول فى شرقها وغربها

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدًا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.

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وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبي سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصري وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.

البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة لحضور احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

وعقب وصول قداسته دقت أجراس الكنائس تعبيرًا عن سعادة وفرح شعب الكنيسة لحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والتقى قداسة عدة صور تذكار مع شعب مصر القديمة.

ويشارك في الاحتفالية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وعدد من قيادات الدولة والسياسيين والبرلمانيين.



تزامنا مع احتفال الكنيسة.. محطات في رحلة العائلة المقدسة بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".



قصة هروب العائلة المقدسة

وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة أشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلًا وانصرف إلى مصر".

ولجات العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخية القبطية وأهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الإسكندرية (384_421 م) ومنها السنكسار القبطي.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما اخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلي تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجرة وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن أهلها استقبال العائلة مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار وأخذ بقطعة من الحديد وضرب بها الأرض بجوار الشجرة وإذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منها جميعًا.