الخارجية الأمريكية: استئناف جهود الوساطة بالسودان مرهون بجدية طرفي النزاع

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان، شرط أن يكونوا جديين في مسألة الهدنة.

أمريكا ترغب في الوساطة لوقف إطلاق النار بالسودان

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو، إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع عندما تُظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

Advertisements

وأكد المتحدث أن هناك انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين في النزاع، وأضاف أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّلًا لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".

وأعلن الجيش السوداني مساء أمس الأربعاء تمديد قرار حظر الطيران المدني في أجواء البلاد حتى منتصف شهر يونيو المقبل.

تمديد قرار حظر الطيران المدني في السودان

وأعلن الجيش السوداني امس الأربعاء تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

وقال المتحدث إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على انتهاكات قوات الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف عبد الله أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات، دون الخوض في تفاصيل.

وتم حتى الآن الإعلان عن سبع اتفاقيات لـ وقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعا.





رد الدعم السريع على بيان الجيش السوداني

وردا على بيان الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

وقال مسؤولان عسكريان آخران إن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء السعوديين والأمريكيين يشرح فيها بالتفصيل ما وصفاه بانتهاكات قوات الدعم السريع، مؤكدين على أن وفد الجيش لا يزال في مقر المحادثات في مدينة جدة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجيش بعد يومين من اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق النار الهش لأكثر من خمسة أيام.

خرق الهدنة في السودان

ودعت واشنطن والرياض، في بيان مشترك صدر يوم الأحد، كلا الطرفين المتحاربين إلى التوقف عن خرق الهدنة التي استمرت أسبوعا بدلا من إصدار نداء عام آخر من اجل احترام الاتفاقات.

وجاء في البيان المشترك أن الجيش واصل شن غارات جوية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الدعم السريع احتلال منازل المواطنين والاستيلاء على الممتلكات، مشيرا إلى سرقة وقود وأموال وإمدادات المساعدات ومركبات تابعة لقافلة إنسانية وسط انتشار السرقة في كل المناطق التي يسيطر عليها الجيش أو قوات الدعم السريع.

وقال أحد المسؤولين إن القرار جاء نتيجة لجهود الوسطاء للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون "التنفيذ الكامل لبنود" وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأوضح أن تلك المرحلة تتضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد والدخول في مفاوضات لتسوية الخلافات بين الجانبين.

وتحدث كلا المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.