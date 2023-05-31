ضربة لجهود الوساطة السعودية الأمريكية.. أسباب انسحاب الجيش السوداني من محادثات جدة.. السودان تغرق في حالة من الفوضى.. ووضع كارثي ينتظر 13 مليون طفل

مفاجأة مدوية فجرها اليوم الأربعاء الجيش السوداني من شأنها أن تهدم كل جهود الوساطة السعودية الأمريكية وتذهب بالسودان إلى مصير مجهول بعد استمرار الاشتباكات الدامية بين القوات السودانية ومليشيا الدعم السريع التي اندلعت يوم 15 أبريل الماضي وخلفت عشرات القتلى والمصابين ونزوح الآلاف في الداخل والخارج.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وأعلن الجيش السوداني اليوم الأربعاء تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.

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القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣م

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قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.



مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة pic.twitter.com/NAKRlcEkYB — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 31, 2023

غرق السودان في حالة من الفوضى

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.



سبب انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة

وقال المتحدث إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف عبد الله أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات، دون الخوض في تفاصيل.

وتم حتى الآن الإعلان عن سبع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعا.

توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجدة، فيتو



رد الدعم السريع على تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وردا على بيان الجيش السوداني، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

وقال مسؤولان عسكريان آخران إن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء السعوديين والأمريكيين يشرح فيها بالتفصيل ما وصفاه بانتهاكات قوات الدعم السريع، مؤكدين على أن وفد الجيش لا يزال في مقر المحادثات في مدينة جدة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجيش بعد يومين من اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق النار الهش لأكثر من خمسة أيام.

التوقف عن خرق الهدنة في السودان

ودعت واشنطن والرياض، في بيان مشترك صدر يوم الأحد الماضي، كلا الطرفين المتحاربين الى التوقف عن خرق الهدنة التي استمرت أسبوعا بدلا من إصدار نداء عام آخر من اجل احترام الاتفاقات.

وجاء في البيان المشترك أن الجيش واصل شن غارات جوية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الدعم السريع احتلال منازل المواطنين والاستيلاء على الممتلكات، مشيرا إلى سرقة وقود وأموال وإمدادات المساعدات ومركبات تابعة لقافلة إنسانية وسط انتشار السرقة في كل المناطق التي يسيطر عليها الجيش أو قوات الدعم السريع.

وقال أحد المسؤولين إن القرار جاء نتيجة لجهود الوسطاء للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون "التنفيذ الكامل لبنود" وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأوضح أن تلك المرحلة تتضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد والدخول في مفاوضات لتسوية الخلافات بين الجانبين.

وتحدث كلا المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

أوضاع كارثية لأطفال السودان

ويواجه أكثر من 13 مليون طفل في السودان أوضاعا كارثية، في ظل استمرار الصراع الدائر منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع.

ففضلا عن المخاوف اليومية من الإصابات بالرصاص والألغام، فإن توفير الاحتياجات الدنيا من الغذاء صار عبئا ثقيلا.

نزوح السودانيين إلى الخارج، فيتو



وقد كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن أبعاد المأساة، من زاوية الحاجة الماسة إلى الدعم الإنساني.

أوضحت المنظمة الأممية أن أوضاع 13,600 مليون طفل في السودان بلغت مستويات "كارثية" بسبب الصراع الدائر، مشيرة إلى أن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات يتم بشكل غير منتظم وأحيانا يكون غير متاح.

مليون شخص فروا من ديارهم

فيما ذكرت أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ونزحوا داخليا في السودان، بما في ذلك 319 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة حتى الآن، ويُعتقد أن نصفهم من الأطفال.

وأشارت اليونيسف إلى أن "أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم يتم مساعدتهم في الوقت المناسب".



عواقب مدمرة وطويلة الأجل في السودان

وحذرت المنظمة من عواقب "مدمرة وطويلة الأجل" على الأطفال بسبب النزوح ونقص الخدمات الأساسية في حال عدم توفير استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق.

بدورها، قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن "الوضع الذي كان مأساويًا بالنسبة للأطفال أصلًا قبل النزاع هو الآن في مستويات كارثية، حيث إن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه".

وقُتل مئات الأشخاص، كما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ستة أسابيع بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.



مقتل وإصابة آلاف الأطفال في السودان

ووثقت المنظمة تقارير لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقل بعد، تفيد بأن 190 طفلًا قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يومًا فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن "الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأطفال في السودان، حيث يكافح السكان الأكثر هشاشة للبقاء على قيد الحياة وحماية أنفسهم. وأصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين الوصول إلى الضروريات الأساسية"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية قبل النزاع، كان حوالي 9 ملايين طفل.

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وحذرت من أن "الوضع الذي كان مأساويا بالنسبة للأطفال أصلا قبل النزاع أصبح الآن في مستويات كارثية، حيث إن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه"، مضيفة: "أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان في مناطق أخرى سواء داخل السودان أو عبر الحدود إلى البلدان المجاورة. ويُعتقد أن نصف عدد النازحين من الأطفال".

وشددت على أنه "بدون استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق، ستكون لعواقب النزوح ونقص الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية آثار مدمرة وطويلة الأجل على الأطفال".

