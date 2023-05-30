الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

شروط طلب وزن إضافي على متن رحلات مصر للطيران

المسافرين في المطار،فيتو
المسافرين في المطار،فيتو

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، إمكانية حمل وزن زائد على متن الطائرة وفقا لمتطلبات وشروط معينة ينبغي على المسافرين الالتزام بها، بالإضافة إلى دفع رسوم الوزن الزائد.

 

حقيبة السفر علي متن الطائرة 


وحددت الشركة عدة معايير لاستقبال الحقائب وهي:
يجب ألا يزيد الوزن الزائد عن 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم، وتتراوح أسعار الوزن الزائد من 60 دولارا إلى 300 دولار حسب الوزن والواجهة.
يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.
يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها  (أكثر من 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة).
فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.
فى حال اصطحاب الراكب لقطعه ثالته يزيد وزنها وابعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.
يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.
 

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امتلاك الأمتعة الزائدة

• يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

 

• قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

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• يتم إغلاق جميع الأماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد لإقلاع الرحلة.


• سيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.

 

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