الأهلي قبل مواقعة الوداد، وصول الفريق المغربي، الأحمر يتفوق تسويقيًا، حضور 50 ألف متفرج، واستاد القاهرة جاهز للقاء

بطولة دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق النادي الأهلي، المواجهة الهامة والمرتقبة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

يتفوق النادي الأهلي على نظيره الوداد المغربي من الناحية التسويقية الخاصة بالفريقين وذلك قبل مواجهتهم المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ووفقًا لترانسفير ماركت الخاص بشئون اللاعبين نعرض لكم القيمة التسويقية للأهلي والوداد وذلك قبل موقعة النهائي.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 29 مليونا و550 ألف دولار ويعتبر أعلى اللاعبين من الناحية التسويقية في القلعة الحمراء هم:

_أليو ديانج 4 مليون دولار

_محمد الشناوي 2 و500 ألف دولار

_محمد عبدالمنعم 2 مليون دولار

_أفشة، شريف مليون و800 ألف دولار

_بيرسي تاو، القندوسي، حمدي فتحي مليون ونص دولار



القيمة التسويقية للوداد المغربي

تبلغ القيمة التسويقية لنادي الوداد 19 مليونا و350 ألف دولار ويعتبر أعلى اللاعبين قيمة هم:

_يحي عطيه الله 2 مليون و500 ألف دولار

_تجناوتي مليون و800 ألف دولار

_يحي جبران مليون و900 ألف دولار

_الحسوني مليون و500 ألف دولار

أعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل قليل على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والمقرر لها الأحد المقبل على ستاد القاهرة وكان من المقرر حضور 20 ألف قبل أن يعلن النادي الأهلي عن السعة الكاملة للاستاد.

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الاستاد جاهز لاستقبال السعة الكاملة في مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، مشددًا على أن الملعب جاهز بنسبة 100% من اضاءة ومرافق وأرضية الملعب.

استاد القاهرة جاهز لمباراة الأهلي والوداد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: جاهزون لاستقبال مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ونتمنى التوفيق للأهلي وأن نبارك لهم يوم الأحد بالفوز، وهناك متابعة كبيرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتواصل معنا باستمرار للاطمئنان على كافة الترتيبات.

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وأضاف: فريق الوداد المغربي سيتدرب في تمام التاسعة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

وأكمل: واثق في الجمهور المصري، وأنه سيظهرون بشكل جيد في لقاء الأهلي والوداد، وإن شاء الله يكونوا على قدر المسئولية في دعم وتشجيع الفريق الأحمر بشكل حضاري.

تعليمات هامة للجمهور

وواصل: جمهور الكرة المصرية أصبح لديه وعي كامل، ويعرف الأبواب التي سيدخل من خلالها للمدرج، ولدينا خدمات داخل الاستاد، والمأكولات والمشروبات، والشركات الراعية تقوم بتوزيع مشروبات وعصائر على الجماهير.

وأكد: نتواصل دائما مع النادي الأهلي والجهات الأمنية، هدفنا تقديم خدمة جيدة للجمهور المصري وأن تخرج المباراة بشكل يليق بنا.

وأتم: الكاف أشاد بأرضية الملعب تماما خلال زيارته للاستعداد لدوري السوبر، عكس ملاعب آخرى في افريقيا، وأي ملحوظات نعمل عليها في الوقت الحالي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

الوداد يخوض مرانه الأول اليوم

ومن المنتظر أن يخوض فريق الوداد المغربي تدريباته على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر اليوم الخميس وغدًا الجمعة على أن يخوض مرانه الرئيسي مساء بعد غد السبت على ملعب القاهرة الدولي وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن يخوض طرفي أي مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مرانهم الرئيسي على الملعب الذي سوف يستضيف المباراة.

خاض النادي الأهلي 15 مباراة نهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا استطاع تحقيق اللقب 10 مرات وخسر اللقب في 5 مرات، منهم مرتان أمام الوداد المغربي ومرة أمام النجم الساحلي ومرة أمام الترجي ومرة وحيدة أمام كوتكو الغاني.

ونعرض لكم في التقرير التالي كشف حساب النادي الأهلي في مباريات أفريقيا التي أقيمت في مصر.

كشف حساب النادي الأهلي

_1982 أمام أشانتي كوتكو مباراة الذهاب في ستاد القاهرة فاز الأهلي 0/3



_1983 أمام كوتكو مباراة الذهاب في ستاد القاهرة تعادل الأهلي 0/0



_1987 أمام الهلال السوداني مباراة الإياب في ستاد القاهرة فاز الأهلي 0/2



_2001 أمام صن داونز مباراة الإياب في ستاد القاهرة فاز الأهلي 0/3



_2005 أمام النجم الساحلي مباراة الإياب في ستاد الكلية الحربية فاز الأهلي 0/3



_2006 أمام الصفاقسي التونسي مباراة الذهاب في ستاد القاهرة تعادل الأهلي 1/1



_2007 أمام النجم الساحلي مباراة الإياب علي ملعب ستاد القاهرة وخسر الأحمر 1/3 وهي الخسارة الوحيدة.



_2008 أمام القطن الكاميروني فاز الأهلي بهدفين في ذهاب أقيم في ستاد القاهرة.



_2012 تعادل الأهلي أمام الترجي في الذهاب الذي أقيم على ستاد برج العرب



_2013 فاز الأهلي علي اورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي في مباراة العودة 0/2 علي ملعب المقاولون العرب



_2017 تعادل الأهلي أمام الوداد في مباراة الذهاب بملعب برج العرب بهدف لكل فريق



_2018 فاز الأهلي علي الترجي في ذهاب النهائي 1/3 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب



_2020فاز الأهلي علي الزمالك 1/2 في مباراة أقيمت استاد القاهرة.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب