أخبار الأهلي، مدرب الوداد يتحدث عن النهائي الأفريقي والعروض تنهال على أيمن أشرف

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربي



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية



كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الوداد المغربي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة مساء اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى فى ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الوداد المغربي تدريباته على ملاعب النادى الأهلى بفرع مدينة نصر يومى الخميس والجمعة على أن يخوض مرانه الرئيسي مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن يخوض طرفى أى مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مرانهم الرئيسي على الملعب الذي سوف يستضيف المباراة.

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الوداد المغربي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلى يعزى إسلام الشاطر في وفاة والده

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، تعازيه لإسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، بعد وفاة والده.

وأعلن الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، وفاة والده منذ قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام الشاطر:"توفي إلى رحمة الله تعالي والدي الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة والدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

مدرب الوداد المغربي: الأهلى يريد الانتقام ولكن لانشعر بالضغط

وتحدث ستفن فاندريورك المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: "لدينا نهائي يمكن القول إنه انتقام بالنسبة للخصم، لكن كل ما هو مهم أن نبقى هادئين ومتحدين كمجموعة، وأظن أن الخصائص الفردية هي التي ستحسم المواجهتين".

وتابع: "لعبنا مباراة أمام سان داونز وانتهت بالتعادل لكن بأفضلية الأهداف خارج الميدان تأهلنا، لهذا لا توجد أي مميزات في لعب إياب النهائي في أرضنا باستثناء الجمهور الذي سيكون ميزة كبيرة".

وأضاف: "الفريق هذا الموسم مر من فترات صعبة بتغيير المدربين. عندما تكون الرغبة حاضرة ولديك الفرصة للفوز بدوري أبطال أفريقيا فيمكنك تحقيق اللقب".

واختتم: "لا أشعر بضغط كبير، لأنك حين تتواجد في فريق لديه العديد من الألقاب، فمن المنطق أن تبحث عن الفوز بكل البطولات التي تنافس عليها".

العروض تنهال على أيمن أشرف بعد رسالة كولر الصادمة

وصرح مصدر مقرب من أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، أن العروض انهالت على اللاعب عقب التصريحات النارية التي أطلقها مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضد اللاعب.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أيمن أشرف انهالت عليه العروض منها عرضين من دولة الخليج.

وتابع المصدر: أيمن أشرف يمتلك 3 عروض من أندية الدوري المحلي، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للخليج.