الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستقبال نهائي أفريقيا

استاد القاهرة، فيتو
استاد القاهرة، فيتو

الأهلي والوداد، أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الاستاد جاهز لاستقبال السعة الكاملة في مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، مشددًا على أن الملعب جاهز بنسبة 100% من اضاءة ومرافق وأرضية الملعب.

استاد القاهرة جاهز لمباراة الأهلي والوداد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: جاهزون لاستقبال مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ونتمنى التوفيق للأهلي وأن نبارك لهم يوم الأحد بالفوز، وهناك متابعة كبيرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتواصل معنا باستمرار للاطمئنان على كافة الترتيبات.

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وأضاف: فريق الوداد المغربي سيتدرب في تمام التاسعة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

وأكمل: واثق في الجمهور المصري، وأنه سيظهرون بشكل جيد في لقاء الأهلي والوداد، وإن شاء الله يكونوا على قدر المسئولية في دعم وتشجيع الفريق الأحمر بشكل حضاري.

تعليمات هامة للجمهور

وواصل: جمهور الكرة المصرية أصبح لديه وعي كامل، ويعرف الأبواب التي سيدخل من خلالها للمدرج، ولدينا خدمات داخل الاستاد، والمأكولات والمشروبات، والشركات الراعية تقوم بتوزيع مشروبات وعصائر على الجماهير.

وأكد: نتواصل دائما مع النادي الأهلي والجهات الأمنية، هدفنا تقديم خدمة جيدة للجمهور المصري وأن تخرج المباراة بشكل يليق بنا.

وأتم: الكاف أشاد بأرضية الملعب تماما خلال زيارته للاستعداد لدوري السوبر، عكس ملاعب آخرى في افريقيا، وأي ملحوظات نعمل عليها في الوقت الحالي.

وأعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل قليل على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport  الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

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