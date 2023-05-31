الأربعاء 31 مايو 2023
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دين ودنيا

أستاذ بجامعة الأزهر يكشف سلوكا سلبيا للحجاج ينقص من أجر الحج (فيديو)

أداء مناسك الحج،
أداء مناسك الحج، فيتو

فريضة الحج، أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن انشغال الحج بالتصوير أمام الكعبة أو الروضة النبوية.

 

نصيحة ذهبية للحجاج


مناسك الحج، وأضاف خلال برنامج "البيت" المذاع علي قناة "الناس": "يجب أن يعي الحاج أنه ليس في رحلة أو فسحة أو تنزه وينبغي التخلى عن كل ما يتعلق بالسلوكيات الغريبة، فلسنا ذاهبين لعمل جلسة تصوير أمام الكعبة أو الروضة النبوية وهذه الأمور كلها تنقص الأجر".

أمر ظاهري ينقص أجر الحج

وتساءل: "لماذا ينشغل الحاج بالتليفون والتصوير وينسى الهدف الحقيقي من الحج، واستشعار وجود الله في قلبه، عندما تكون في بقعة طاهرة يجب نسيان كل السلوكيات والتصرفات التي تنقص الأجر  والتركيز فقط على أداء المناسك والانشغال في الصلاة والدعاء". 
 

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قرعة الحج، تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في الـ 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى قرعة الحج السياحي.

وخاطبت وزارة الصحة الجهات المنظمة لقرعة الحج بالأدوية الواجب توافرها مع الحجاج المصابين بمرض السكر في حقيبته قبل السفر إلى السعودية لعمل مناسك الحج.

 

الحجاج المسافرين من مرضي السكر
 

وتضمنت إرشادات وزارة الصحة للحجاج المصابين بمرض السكر والخاصة بالأدوية الواجب توافرها معهم وتشمل علي:
- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.
- ‏أخذ كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.
- ‏جهاز قياس السكر المحمول.
- ‏معقم يدين وكمامات.
- ‏بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

وطالبت الوزارة الحجاج المسافرين لعمل مناسك الحج بالتوجه مباشرة إلى البعثات الطبية التي ستكون متواجدة في السعودية لمرافقة الحجاج، لتقديم المساعدات الطبية.

 

أسعار برامج الحج
 

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن أسعار الحج السياحي للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) بعد إضافة رسوم خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

واضافت غرفة شركات السياحة أنه تم تحديد اسعار برامج الحج السياحي المستوى البري في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لكل حاج.


ضوابط الحج
 

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1- سعر البرنامج البري 130 ألف جنيه
2- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه 
3- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه
4- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه

ويجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.

 

البرنامج الاقتصادي
 

ونفت وزارة السياحة والآثار وجود أي زيادات علي أسعار  الحج الاقتصادي والبري، مشيرة إلي أن أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.

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جامعة الأزهر الحجاج مناسك الحج أحكام أداء مناسك الحج الدكتور هاني تمام فتاوى الحج

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