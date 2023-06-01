الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجيب سرور، شاعر العقل والبذاءة الذي حاولت إسرائيل اغتياله، ومستشفى المجانين كتبت نهايته

الشاعر نجيب سرور
الشاعر نجيب سرور ؛ فيتو

الشاعر نجيب سرور أديب وفنان متمرد، كتب بالشعر الحر فمزج بين الفصحى والعامية أبدع في كلماته التي عبرت عن المعاناة بكل اشكالها، استمد أصول مسرحه من التراث الشعبى فأخذ شكل السامر الشعبى في أشعاره، عرف بشاعر العقل والبذاءة والشاعر الثوري سليط اللسان.


شارك الشاعر نجيب سرور في الحياة الثقافية شاعرًا وناقدًا وباحثًا وكاتبًا مسرحيًا وممثلًا ومخرجًا حتى أصبح أحد أعلام المسرح العربي المعاصر.

عارض الاقطاع وانتهت حياته بالخانكة 


ولد الشاعر نجيب سرور في 1 يونيو عام 1932، وتوفي عام 1978، 46 عامًا قضاها معارضًا لكل ما هو ضد أحلام الفقراء، فقد كان معارضًا للإقطاع والنظام الملكي والاحتلال، بدأ معارضته من خلال قصيدة كتبها عام 1946 معارضًا للاحتلال البريطاني، ولكن حياته السياسية والأدبية بدأت عام 1964، تم طرده من عمله بسبب آرائه المعارضة، انتقد سياسة الحكومة أثناء حكم الرئيس السادات، ووضع في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حتى توفى عام 1978.

-إعلانات-

فنان شامل تأليف وتمثيل واخراج 


عمل الشاعر نجيب سرور ممثلا ومخرجا بالمسرح الشعبى وشارك في عروض الفرقة النموذجية بالأقاليم، سافر الشاعر نجيب سرور في بعثة إلى الاتحاد السوفييتي لدراسة الإخراج، ثم انتقل من روسيا إلى المجر ليعمل في قسم الإذاعة العربية في بودابست، وطلب منه المساهمة في الهجوم على مصر فرفض وترك العمل، وكتب إلى والده يخبره بأنه لو قتل في المجر فسيكون بأيد صهيونية وأنه يريد العودة إلا أنهم سرقوا منه جواز سفره، نشر والده الخطاب بإحدى المجلات ولما قرأ عبد الناصر الخطاب أرسل إلى سفير مصر بالمجر يطلب عودة سرور إلى أرض الوطن، وتزامن ذلك مع عرض مسرحيته "آه يا ليل يا قمر" التي تنبأت بنكسة 67 قبل حدوثها، وعمل مخرجا بمؤسسة فنون المسرح وتدريس الإخراج والتمثيل، وأعلن في حينئذ عن ميوله الاشتراكية.

القصيدة الاولى الحذاء 


كتب الشاعر نجيب سرور قصيدته الأولى عام 1956 بعنوان (الحذاء)  ونشرها بمجلة الرسالة إثر موقف تعرض له والده أمامه للصفع من عمدة القرية صاحب الجاه والجبروت، الذى كان جشعا وقاسي القلب على فلاحى القرية.وكان سببا في تمرده على الواقع الذى يعيشه.
كان نجيب سرور شخصية سيطرت عليه التشاؤم فقال في ذلك "عرفت أن الشمس لم تعبر بقريتنا،  ولا مر القمر، بدروبها من ألف جيل ولا العيون تبسمت يومًا لمولود ولا دمعت لإنسان يموت.. فالناس من هول الحياة موتى على قيد الحياة" ويقول أيضا "أنا لست أخشى الذئب ذئبا، إنما أخشاه في جلد الحمل، رعبى عدو لا أراه.. أو لا أراه، إلا إذا فات الأوان"، وقال أيضا: البحر بيضحك ليه.. وأنا نازلة أدلع أملى القلل، البحر غضبان ما بيضحكش.. أصل الحكاية ما تضحكش.

كتب مسرحية "ياسين وبهية" عام 1964؛ لتصور مأساة الفلاح المصري واخرجها كرم مطاوع، وقدم "آه يا ليل يا قمر"؛ لتتناول نضال الشعب ضد الاستعمار، وقدم "قولوا لعين الشمس" عن أزمة المثقف المصرى بعد نكسة يونيو، وكتب الشاعر نجيب سرور "يا بهية وخبرينى، الكلمات المتقاطعة، الحكم قبل المداولة، الذباب الأزرق، منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه" التي قدمت على مسرح السامر.

الشاعر سليط اللسان نجيب سرور 

ونظرا لتمرد طباعه وكتاباته الجريئة كانت للشاعر نجيب سرور مواجهات مباشرة مع كل الأنظمة الداخلية والخارجية، فسجن عام 1964 وعذب العديد من المرات، ونفى الى  سرنديب، وأودع بمستشفى الخانكة أكثر من ثلاثة أعوام.

 
اعتبر انه تجاوز الخط الأحمر حين توقف أمام مجازر الملك حسين بحق الفلسطينيين في عام 1971 بكتابة وإخراج مسرحية بعنوان (الذباب الأزرق)، فسرعان ما تدخلت المخابرات الأردنية لدى السلطات المصرية لإيقافها، وقد كان، وبدأت منذ ذلك التاريخ مواجهة جديدة بين الأمن والشاعر نجيب سرور انتهت بعزله وطرده من عمله ومحاصرته ومنعه من النشر واتهامه بالجنون.


عن معاناته في السجون كتب نجيب سرور يقول: حارس السجن ليه خايف من المسجون.. هي الحيطان اللي بينا قش يا ملعون.. ولا السلاسل ورق ولا السجين شمشون.

اثارت قصيدة أميات جدلا واسعا 


لم يتعد إنتاج نجيب سرور الشعري إلا بضعة دواوين شعرية نذكر منها "لزوم ما لا يلزم" التي كتبها في المجر وصدرت عام 1975، وديوان "الأميات"، و"بروتوكولات حكماء ريش"، و"رباعيات نجيب سرور"، وديوانا "الطوفان" و"فارس آخر زمن".

خالد جلال يفتتح عرض ياسين وبهية على المسرح العائم (صور)

انطلاق عرض ياسين وبهية على المسرح العائم الليلة


وعبرت قصيدة "الأميات" لنجيب سرور عن المرارة الشديدة التي شعر بها سرور إزاء الأوضاع في مصر، كانت القصيدة أشبه بصرخة الرفض التي أطلقها سرور ردًا على ما آلت إليه أوضاع بلده، وقد أحدثت جدلًا كبيرًا داخل المجتمع المصري، حيث تميزت بقسوتها الشديدة وألفاظها الجارحة والخادشة للحياء، حيث انتقد سرور فيها  رموز السلطة في مصر.

الهجوم على روايات نجيب محفوظ 


تمتع نجيب سرور بحس نقدى رفيع المستوى، فقدم عددًا من الأعمال النقدية الهامة منها "رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ" التي تعرض فيها لروايات الكاتب الشهير. كما نشر أيضًا عددًا من المقالات النقدية في بعض الدوريات الأدبية، أبرزها (تحت عباءة أبي العلاء، وهموم في الأدب والفن، وحوار في المسرح).

نهاية حزينة فى عمر الورد 


انتهت حياة الشاعر نجيب سرور نهاية حزينة حيث توفي عام 78 عن 47 عاما داخل مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية بعد معاناة كثيرة في الحياة والسياسة لكتابته قصيدة "أميات"، وكان قد كتب في إحدى قصائده يقول: "أنا عارف إني هموت في عمر الورد"، ولم يكن يتوقع أن الموت سيكون في مستشفى الأمراض العقلية.


ورحل مؤخرا عام 2019 شهدى ابن الشاعر نجيب سرور نتيجة لمرض السرطان، الذى أقام مع والدته الروسية التي رحلت هي أيضا في يناير الماضي. 


 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعمال نجيب سرور سليط اللسان قصيدة أميات الذباب الازرق شهدى نجيب سرور الشاعر نجيب سرور

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة من بنك ناصر

نجيب سرور، شاعر العقل والبذاءة الذي حاولت إسرائيل اغتياله، ومستشفى المجانين كتبت نهايته

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

أخبار مصر: قرار من النائب العام حول أحداث نقابة المهندسين، احتراق ميكروباص بركابه بأكتوبر، معلومات مثيرة عن العربية حبيبة آل باتشينو

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ذكرى ميلادها.. حكاية مارلين مونرو من نزيلة بدار أيتام إلى أسطورة الإغراء فى العالم (صور)

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية